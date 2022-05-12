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聯合醫務中環增1.4萬呎綜合醫務中心 擬引入策略投資者

聯合醫務（0722）宣佈，透過間接全資附屬公司普康醫學影像及化驗中心，承租中環華懋中心1期㇐樓、二樓、三樓（連平台）及五樓全層，總樓面面積約1.4萬平方呎，並斥資約3200萬元，購買於原址營運的醫務中心之有關先進醫療儀器及設施，當中包括用於MRI、CT掃描、超聲波、3D數碼乳房造影、X光、骨密度掃描及其他醫學影像及化驗儀器，將客群擴大至中高端市場。

該集團指，完成交易後，將開設㇐間㇐站式先進影像及綜合醫務中心，配置醫院級的先進醫療器材和設備，提供可進行日間手術、醫療診斷、放射診斷及身體檢查服務等，預計將於今年七月或之前投入服務。聯同現有位於中環永安集團大廈、中建大廈、卡佛大廈、萬邦行及娛樂行的多個服務點，總服務面積增至約6萬平方呎。屆時，集團將於港島、九龍和新界擁有12間先進影像及化驗中心，包括自設香港註冊化驗所。

其亦正於九龍及新界的核心商業區域，物色類似的醫療項目，以進㇐步鞏固及提升體檢、診斷影像及化驗業務的服務能力及完善集團的醫療服務之覆蓋範圍。聯合醫務主席兼行政總裁孫耀江醫生表示，是次購買設備，讓集團能夠為客戶提供全方位之高效醫療保健服務。由於大眾對健康意識提升及人口老化對醫療服務的需求殷切，因此，集團將考慮適時引入其他策略投資者及合作夥伴共襄合作。