該集團指，完成交易後，將開設㇐間㇐站式先進影像及綜合醫務中心，配置醫院級的先進醫療器材和設備，提供可進行日間手術、醫療診斷、放射診斷及身體檢查服務等，預計將於今年七月或之前投入服務。聯同現有位於中環永安集團大廈、中建大廈、卡佛大廈、萬邦行及娛樂行的多個服務點，總服務面積增至約6萬平方呎。屆時，集團將於港島、九龍和新界擁有12間先進影像及化驗中心，包括自設香港註冊化驗所。

其亦正於九龍及新界的核心商業區域，物色類似的醫療項目，以進㇐步鞏固及提升體檢、診斷影像及化驗業務的服務能力及完善集團的醫療服務之覆蓋範圍。聯合醫務主席兼行政總裁孫耀江醫生表示，是次購買設備，讓集團能夠為客戶提供全方位之高效醫療保健服務。由於大眾對健康意識提升及人口老化對醫療服務的需求殷切，因此，集團將考慮適時引入其他策略投資者及合作夥伴共襄合作。