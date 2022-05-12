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新秀麗首季賺1640萬美元 內地封城拖累亞洲區銷售

新秀麗（1910）公布，截至今年3月底止第一季扭虧為盈，純利1640萬元（美元，下同），去年同期虧損7270萬元。每股盈利0.011元。新秀麗今日收報15.52港元，跌4.79%。

集團第一季經調整EBITDA為7320萬元，去年同期虧經調整LBITDA為2850萬元。期內，銷售淨額按年增61.7%至5.74億元，若按不變匯率基準計算則增加67.7%。集團於去年7月底出售Speck，經撇除 Speck於去年第一季應佔的銷售淨額，今年第一季的綜合銷售淨額按年增加68.7%，按不變匯率基準計算則增加74.9%。

截至今年3月底止，毛利率上升6個百分點至54.7%，毛利率上升是由於去年下半年集團上調所銷售產品的價格，以緩和產品、貨運及關稅成本上升；促銷折扣降低；以及存貨儲備撥備按年下降。

今年第一季錄得銷售淨額，與未受新冠疫情影響的2019年同期比較，減少31.1%，按不變匯率基準計算則減少27.6%。新秀麗表示，銷售淨額於去年下半年開始加速復蘇。集團認為，其現有的現金及估計現金流量將足以滿足集團至少直至2023年5月底的可預見未來的經營及資本需求。

集團表示，由於疫苗持續推出及有效性，多國政府進一步放寬社交距離、旅遊及其他限制，導致旅遊業持續復甦，疫情對集團產品需求的影響因而有所緩和，銷售淨額表現於今年2月及3月有所改善；不過，由於烏克蘭戰爭，已於3月中起暫時停止在俄羅斯的所有商業活動。按地區劃分，集團首季北美洲的銷售淨額按年增69.6%；歐洲銷售淨額增加1.46倍；亞洲銷售淨額增加18.8%。

集團表示，由於再度實施封城及旅遊限制暫時拖慢中國的復蘇步伐，其今年4月亞洲的銷售淨額與2019年同期比較的跌幅，較今年第一季與2019年同期比較下跌39.6%之跌幅，略為擴大。