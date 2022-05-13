yuu獎賞計劃市務推廣總監黃健邦指，儘管現時坊間有不同網購平台可供消費者選擇，但疫情推動有關市場發展，加上集團早前已開始數碼轉型，其中yuu獎賞計劃為轉型第一步，而推出網購平台則屬另一個重要里程碑。他續指，透過現成數碼平台yuu，顧客不用重新適應新版面，相信有利平台發展及顧客使用；平台未來數年將會增加O2O商店覆蓋率以及產品數量和種類。

現有yuu會員只需在APP內，除了可選取惠康、Market Place、7-11便利店商品，亦可選購萬寧、宜家家居（IKEA）、肯德基（KFC）、必勝客（Pizza Hut）、美心西餅及東海堂等商戶產品。商品種類由日常生活用品，涵蓋至新鮮食品、糧油雜貨等，合共超過3萬件產品。

yuu to me亦與惠康、Market Place及7-11便利店合作，將150多間實體店轉為O2O商店，遍布香港多區；顧客在平台落單後，將會由上述O2O商店發貨，並將商品送達家中。若顧客在有關商戶選購15件或以下商品，最快可於1小時送到。

此外，平台將自動合併選購惠康、Market Place及萬寧訂單並安排送貨。現時選購有關商戶滿200元的訂單，即可在1日內送貨。