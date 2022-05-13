個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.49%，折合報345.87元；阿里巴巴（9988）跌0.54%，折合報79.57元；美團（3690）升0.75%，折合報158.18元；匯控（0005）跌0.76%，折合報46.39元；建行（0939）跌0.09%，折合報5.39元。

道期現升0.322%；標期現升0.45%；納期現升0.81%。日股現升1.06%，韓股現升0.79%，澳股現升1.14%。

紐油現升1.02%或1.09美元，報107.22美元；布油現升1.13%或1.22美元，報108.67美元；金價現升0.06%或1.24美元，報1823.06美元；美國10年期債息現升0.44%或0.0126厘，報2.8605厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括日清食品（1475）、譚仔國際（2217）等。

新秀麗（1910）首季賺1640萬美元，內地封城拖累亞洲區銷售。

中芯（0981）首季多賺1.8倍，料次季收入按季升1%至3%。

領展（0823）11億購長江三角洲3個現代化倉庫。

瑞聲（2018）料上海爆疫或拖累次季業績，全年仍有正常增長。

聯合醫務（0722）中環增1.4萬呎綜合醫務中心，擬引入策略投資者。

裕元（0551）首季多賺3.7%寶勝少賺71.4%，稱中國封城措施影響物流。

德昌電機（0179）全年少賺31%末期息削半，料通脹急升抑制部份需求。

九倉（0004）：第一副主席周安橋退任董事會。

長實（1113）：出資3261萬回購61.5萬股。

潤地（1109）4月合同銷售額按年跌逾54%。

億達中國（3639）4月銷售額跌六成。

維他奶（0345）發盈警，料去年轉蝕最多1.72億。

銀娛（0027）：冀下半年疫情好轉令生意改善。

印度要求法院恢復凍結小米（1810）銀行資產。

好孩子（1086）首季收益按年升7%。

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