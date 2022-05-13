moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒指高開235點 科指升2.2% 阿里健康升4.8% 百度升4.9%

恒指今早高開235點或1.22%，報19615點，成交金額27億元；國指今早高開91點或1.39%，報6685點。恒生科技指數開市報3952點，升2.26%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。建行（0939）、招商銀行（3968）、九龍倉置業（1997）拖累大市。

藍籌53隻升，7隻下跌，6隻無升跌。阿里健康（0241）升4.84%，報3.9元，是升幅最大的藍籌，九龍倉置業（1997）跌1.21%，報36.65元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股25隻升，2隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是百度（9888）開市報109.7元，升4.98%；跌幅最大的是攜程（9961）開市報154.4元，跌2.59%。

恒指續低於主要平均線，最近為10天線(20258.69點)。科指續低於主要平均線，最近為20天線(4103.72點)。

多間公司公布業績，績前表現如下，日清食品（1475）無成交，報4.96元。譚仔國際（2217）無成交，報2.7元。

新秀麗（1910）首季賺1640萬美元，內地封城拖累亞洲區銷售。開市報16元，升3.09%。

中芯（0981）首季多賺1.8倍，料次季收入按季升1%至3%。開市報16.18元，升2.66%。

領展（0823）11億購長江三角洲3個現代化倉庫。開市報67.4元，升1.28%。

瑞聲（2018）料上海爆疫或拖累次季業績，全年仍有正常增長。開市報16.26元，升1.12%。

聯合醫務（0722）中環增1.4萬呎綜合醫務中心，擬引入策略投資者。無成交，報0.71元。

裕元（0551）首季多賺3.7%，寶勝（3813）少賺71.4%，稱中國封城措施影響物流。裕元無成交，報0.85元。寶勝（3813）無成交，報0.85元。

德昌電機（0179）全年少賺31%末期息削半，料通脹急升抑制部份需求。開市報8.29元，跌0.12%。

九倉（0004）：第一副主席周安橋退任董事會。無成交，報20.7元。

長實（1113）：出資3261萬回購61.5萬股。開市報53.1元，升1.05%。

潤地（1109）4月合同銷售額按年跌逾54%。開市報32元，跌0.16%。

億達中國（3639）4月銷售額跌六成。無成交，報0.44元。

維他奶（0345）發盈警，料去年轉蝕最多1.72億。開市報13.72元，跌0.58%。

銀娛（0027）：冀下半年疫情好轉令生意改善。開市報40.7元，無升跌。

印度要求法院恢復凍結小米（1810）銀行資產。開市報10.46元，升0.97%。

好孩子（1086）首季收益按年升7%。無成交，報1.08元。

破底股方面

破底股包括，和黃醫藥（0013）創上市新低，見15.6元，開市報15.6元，跌0.51%。

異動股

上升異動股，包括，BENG SOON MACHINERY（1987）開市報0.6元，升9.09%；再鼎醫藥（9688）開市報21.25元，升6.68%；陸慶（8052）開市報0.1元，升5.26%；百度（9888）開市報109.7元，升4.98%；阿里健康（0241）開市報3.9元，升4.84%；百濟神州（6160）開市報77.85元，升4.71%。

下跌異動股，包括，宏利（0945）開市報142元，跌4.18%；世紀睿科（1450）開市報1.99元，跌3.86%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）平上市低位5.715元，開市報5.89元，跌1.26%；指尖悅動（6860）開市報0.15元，跌3.23%；復銳醫療（1696）開市報6.81元，跌2.99%；普拉達（1913）開市報43.4元，跌2.91%；鴻騰（6088）開市報1.02元，跌2.86%；攜程集團（9961）開市報154.4元，跌2.59%；興瀘水務（2281）平上市低位0.8元，開市報0.8元，跌2.44%。

 

其他報道

港股ADR跌40點 夜期低水254點 美期亞股上 譚仔、日清業績

鮑威爾重申6、7月各加息50基點 道指跌103點 6日累跌2330點 納指倒升

港元續弱 金管局紐約時段再接28億港元