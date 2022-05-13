恒指今早高開235點或1.22%，報19615點，成交金額27億元；國指今早高開91點或1.39%，報6685點。恒生科技指數開市報3952點，升2.26%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。建行（0939）、招商銀行（3968）、九龍倉置業（1997）拖累大市。
藍籌53隻升，7隻下跌，6隻無升跌。阿里健康（0241）升4.84%，報3.9元，是升幅最大的藍籌，九龍倉置業（1997）跌1.21%，報36.65元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股25隻升，2隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是百度（9888）開市報109.7元，升4.98%；跌幅最大的是攜程（9961）開市報154.4元，跌2.59%。
恒指續低於主要平均線，最近為10天線(20258.69點)。科指續低於主要平均線，最近為20天線(4103.72點)。
多間公司公布業績，績前表現如下，日清食品（1475）無成交，報4.96元。譚仔國際（2217）無成交，報2.7元。
新秀麗（1910）首季賺1640萬美元，內地封城拖累亞洲區銷售。開市報16元，升3.09%。
中芯（0981）首季多賺1.8倍，料次季收入按季升1%至3%。開市報16.18元，升2.66%。
領展（0823）11億購長江三角洲3個現代化倉庫。開市報67.4元，升1.28%。
瑞聲（2018）料上海爆疫或拖累次季業績，全年仍有正常增長。開市報16.26元，升1.12%。
聯合醫務（0722）中環增1.4萬呎綜合醫務中心，擬引入策略投資者。無成交，報0.71元。
裕元（0551）首季多賺3.7%，寶勝（3813）少賺71.4%，稱中國封城措施影響物流。裕元無成交，報0.85元。寶勝（3813）無成交，報0.85元。
德昌電機（0179）全年少賺31%末期息削半，料通脹急升抑制部份需求。開市報8.29元，跌0.12%。
九倉（0004）：第一副主席周安橋退任董事會。無成交，報20.7元。
長實（1113）：出資3261萬回購61.5萬股。開市報53.1元，升1.05%。
潤地（1109）4月合同銷售額按年跌逾54%。開市報32元，跌0.16%。
億達中國（3639）4月銷售額跌六成。無成交，報0.44元。
維他奶（0345）發盈警，料去年轉蝕最多1.72億。開市報13.72元，跌0.58%。
銀娛（0027）：冀下半年疫情好轉令生意改善。開市報40.7元，無升跌。
印度要求法院恢復凍結小米（1810）銀行資產。開市報10.46元，升0.97%。
好孩子（1086）首季收益按年升7%。無成交，報1.08元。
破底股包括，和黃醫藥（0013）創上市新低，見15.6元，開市報15.6元，跌0.51%。
異動股
上升異動股，包括，BENG SOON MACHINERY（1987）開市報0.6元，升9.09%；再鼎醫藥（9688）開市報21.25元，升6.68%；陸慶（8052）開市報0.1元，升5.26%；百度（9888）開市報109.7元，升4.98%；阿里健康（0241）開市報3.9元，升4.84%；百濟神州（6160）開市報77.85元，升4.71%。
下跌異動股，包括，宏利（0945）開市報142元，跌4.18%；世紀睿科（1450）開市報1.99元，跌3.86%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）平上市低位5.715元，開市報5.89元，跌1.26%；指尖悅動（6860）開市報0.15元，跌3.23%；復銳醫療（1696）開市報6.81元，跌2.99%；普拉達（1913）開市報43.4元，跌2.91%；鴻騰（6088）開市報1.02元，跌2.86%；攜程集團（9961）開市報154.4元，跌2.59%；興瀘水務（2281）平上市低位0.8元，開市報0.8元，跌2.44%。
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