報道指，新加坡是維港投資的首個香港以外辦事處，將會有約10名員工，目前有兩人從香港到駐新加坡，包括負責交易執行的高級投資經理Jacky Li及投資組合規劃長Jeffrey Ho。

《彭博》指，在《港區國安法》及嚴格的防疫措施下，不少在港企業選擇撤離香港或把業務擴展至香港以外地方。維港投資則表示，上述因素都不是公司在新加坡設辦事處的主要原因。該公司認為，就投資者及業務擴張而言，新加坡有其優勢。

維港投資在澳洲代表Chris Liu表示，公司在新加坡約有23項投資，在新加坡建立一個樞紐，可幫助公司在東南亞地區創造、識別戰略機會和尋找合作伙伴。Liu又指，維港投資有不少共同投資者都在新加坡，例如淡馬錫控股，而非大中華地區，故在新加坡設辦事處較在香港更具意義。Liu提到，澳洲離亞洲太遠，無法作為區域基地。

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