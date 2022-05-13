攜程集團（9961）數據顯示，隨著亞太地區旅行限制逐步放寬，預訂數量明顯增加。從4月1日至5月5日，Trip.com在亞太區的總訂單數量按年增長54%，較3月份的22%有顯著增加。旅遊消費者信心正在逐步回升，而多個亞洲市場近期的預訂數量更有大幅增長。
雖然香港在近期爆發了第五波疫情，但情況在4月份持續緩和，本地旅遊團陸續恢復營運，社交距離限制也有所放寬。數據顯示，Trip.com香港站四月本地住宿預訂數量按年增長6%。由於社交距離和航班禁飛等旅行限制進一步放寬，4月底Trip.com其獨立訪客和產品訂單數量（包括本地和國際）較2月香港受疫情嚴重打擊之時，增加接近一倍。
此外，被禁止入境逾兩年的非香港居民，亦可於5月再次進入香港，屆時除宅度假的人數預期增加外，估計入境旅客人數亦會逐步上升。
4月22日（周五），即泰國宣布已完全接種疫苗的入境旅客無需再接受新冠病毒測試當日，查看當地酒店資料的Trip.com用戶數量，較對上一個周五增加29%，而Trip.com的國內航班預訂數量則增長約20%。
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