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穩定幣UST創辦人潛水兩天終現身 稱沒從暴跌間拋售

繼昨天虛擬貨幣Terra（LUNA）暴跌近乎歸零、發行商Terra宣布叫停網絡以便重建後，「潛水」兩天的公司創辦人Do Kwon昨晚凌晨終於現身。Do Kwon在Twitter上發文表明，其個人及團隊均沒有從事件中獲利，在近日的危機期間也沒有拋售LUNA及其掛鈎的穩定幣（stablecoin）TerraUSD（UST），更稱對於造成大家的痛楚感到心碎。

Do Kwon強調仍然相信去中心化經濟體應該要有一個去中心化貨幣，但並不會是目前的UST。團隊目前正在努力記錄脫鈎事件期間，母公司LFG（Luna Foundation Guard）比特幣（Bitcoin）儲備的使用情形，稱團隊正同時處理多項任務，請市場給予一點耐心。

在創辦人「上水」後，LUNA走勢大幅上漲。根據交易平台CoinMarketCap報價，LUNA報約0.00018美元，較昨晚0.00003美元急升500%。UST價格變動不算大，暫報約0.156美元，較昨晚約0.14美元微升。其他主流穩定幣方面，只有泰達幣（USDT）輕微脫鈎，報約0.9983美元。

為收拾現時殘局，Terra Builder Alliance日前提出最新方案「LUNA Go Forward」，利用「舊鈔換新鈔」的概念，建議向持有者、質押者、開發者鑄造和分派新的LUNA，以免受危機影響。Do Kwon重申，現在應維護的是讓Terra區塊鏈變得有價值，相信Terra社群將就未來的最佳道路達成共識，並找到再次重新崛起的方法。