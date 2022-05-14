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美股反彈 暫緩收購Twitter挫近一成

標指上周四（12日）險見技術性熊市，隔晚美股大幅反彈，連跌6個交易日的道指一度漲545點，收升1.47%至32196點。標指升2.39%至4023點，納指則漲3.82%，收報11805點。總結全周，三大指數仍然向下，道指累跌2.14%，是2001年以來第一次連續7周下跌。標指下跌2.4%，是2011年以來持續最長時間的周跌幅，納指也跌2.8%。

科技股走強，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）抽升5.74%，亞馬遜（美：AMZN）升5.73%。Meta（美：FB）、蘋果（美：AAPL）和Google母企Alphabet（美：GOOGL）分別升3.86%、3.19%和2.84%。特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）宣布暫緩收購Twitter（美：TWTR），Twitter收跌9.67%。

美國汽車協會（American Automobile Association）公布，當地汽油零售價已升至紀錄高位，加上中國將放寬防疫，以及歐盟預計短期內禁止俄羅斯油入口，國際油價顯著上升。紐約原油收報每桶110.49美元，升4.11%，創下3月25日以來最高位。累計本周上升0.7%，連升3周。倫敦布蘭特原油收升3.82%，每桶報111.55美元；全周累跌0.7%，為3周以來首見單周下跌。

ADR港股比例指數升0.92%，報20083點。阿里巴巴（9988）ADR較港股收市高5.03%，折合報86.34港元，美團（3690）ADR也較港股收市高2.34%。中國石油（0857）ADR和騰訊（0700）ADR均較港股高收近2%。恒指夜期收報19967點，上升1.01%或199點，高水68點。