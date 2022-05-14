標指上周四（12日）險見技術性熊市，隔晚美股大幅反彈，連跌6個交易日的道指一度漲545點，收升1.47%至32196點。標指升2.39%至4023點，納指則漲3.82%，收報11805點。總結全周，三大指數仍然向下，道指累跌2.14%，是2001年以來第一次連續7周下跌。標指下跌2.4%，是2011年以來持續最長時間的周跌幅，納指也跌2.8%。