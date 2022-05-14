橋水去季在組合中新增持有巴郡（美：BRK.B），買入30萬股，佔組合比重0.43%，以及建築機械股開拓重工（美：CAT）買入17萬股，佔組合比重0.16%。該行期內亦乘機低吸半導體股，Nvidia（美：NVDA）和AMD（美：AMD）分別佔其組合0.06%。不過，橋水去季將僅持的2.5萬股Tesla（美：TSLA）完全沽清。

橋水首季增持新興市場ETF，為基金比重最重市場。富時新興市場ETF（美：VWO）在季內增持了35%，比重為4.83%，iShare核心MSCI新興市場ETF（IEMG）和iShareMSCI新興市場ETF（美：EEM）季內分別增持了92%和120%，佔比分別均3.57%。歐美通脹上升，必需消費股在橋水組合中有較高比重，寶潔（美：PG）佔比為4.2%，是組合內比重最高個股，強生（美：JNJ）佔比為3.1%，可口可樂（美：KO）佔比為2.98%。