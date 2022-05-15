對於本周將公布的2月至4月份失業率，期內仍反映著肺炎疫情高峰期的狀況，陳茂波預期，有關數字將進一步惡化。然而，隨着近月肺炎疫情逐步受控，社交距離措施亦分階段放寬，相信只要疫情持續回穩，失業率將可望見底及漸有改善。

提及港匯近期貼近7.85弱方兌換保證水平，而金管局亦根據機制，在市場承接了總值約117億港元的資金，釋出等值的美元，以維持港元在兌換保證範圍內。陳茂波指，即使最近美國加息引致部份資金外流，但其實在2008年至2015年期間，合共有約1萬億元資金流入本港市場，而當年美國利率正常化、觸發資金外流，該加息周期引發的資金流走規模，累計亦僅為流入量的約12%。

他續指，本港銀行體系結餘目前錄逾3200億玩，資金仍充裕，加上本港有充裕的外匯儲備達4657億美元，相信當局有堅實能力維持聯繫匯率制度。事實上，港元兌換保證在7.75至7.85兌一美元的浮動區間，浮動波幅亦僅為1.3%；故即使資金流走，也不致因匯率大幅波動而衍生額外的營商風險。