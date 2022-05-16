恒指今早隨外圍高開232點，曾升最多274點，內地公布4月數據，較疫情爆發當年同期更差，拖累恒指曾跌最多133點，半日高低波幅408點。
恒指半日跌73點或0.37%，報19825點，成交金額533億元；國指跌33點或0.49%，報6773點。恒生科技指數收報4027點，跌0.28%。
騰訊（0700）、美團（3690）、建行（0939）拖累大市。阿里巴巴（9988）、友邦（1299）、招商銀行（3968）貢獻恒指較多。
藍籌27隻升，39隻下跌，0隻無升跌。海底撈（6862）升5.26%，收報14元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）跌3.58%，收報161.6元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股16隻升，14隻下跌。升幅最大的是平安好醫生（1833）收報17.88元，升4.56%；跌幅最大的是明源雲（0909）收報9.13元，跌3.59%。
恒指受制於10天線(20241.87點)。科指10天線(4129.92點)、20天線(4096.96點)得而復失。
北水南下合計淨流入10.4億元，較上日減少70.24%，連續第6日流入，累計流入264.77億元，對上一次連續6日淨流入是4月19日。南水北上合計淨流出58.19億元人民幣，終止單日流入。
多間公司公布業績，績前表現如下，中電（0002）收報76.3元，升0.26%。敏華控股（1999）收報6.99元，升2.04%。偉易達（0303）收報54.4元，跌1.81%。
譚仔（2217）少賺29%，調整後升17%，派末期息11.4仙。收報2.84元，升4.41%。
人行減首套房貸利率，降至最低4.4%；中國證券報：分析料房貸利率仍有下調空間。美的置業（3990）收報14.36元，升3.01%；禹洲（1628）收報0.475元，升2.15%；招商局置地（0978）收報0.75元，升2.74%。
中國4月新增人民幣貸款6454億元，遠遜預期，房貸大減4022億。建行（0939）收報5.42元，跌0.73%；工商銀行（1398）收報4.53元，跌0.88%。
傳匯控（0005）將以成本高費時長，反駁分拆建議。收報47.65元，跌0.21%。
橋水去季增持321萬股阿里巴巴（9988）ADR，連續兩季增持。收報83.7元，升1.82%。
福晟（0627）擬股權重組易手，順安集團或成大股東。收報0.02元，升100%。
平保（2318）首4個月原保險保費收入按年升0.7%，新華保險升3.8%。收報46.25元，跌1.07%。
和記電訊（0215）旗下3香港宣布，5G網絡伸延至東鐵線過海段。收報1.27元，跌4.51%。
太平洋航運（2343）：主席唐寶麟將退任，正物色繼任人。收報3.85元，跌0.26%。
破頂股包括，貝殼（2423）創上市新高，見33.2元，收報32.4元，升2.05%；電能實業（0006）創52周高，見54.7元，收報54.7元，升0.37%；中渝置地（1224）創52周高，見2.05元，收報2.05元，升0.99%。
破底股包括，思考樂教育（1769）創上市新低，見0.405元，收報0.41元，跌5.75%；亨得利（3389）創上市新低，見0.219元，收報0.24元，升4.35%；順豐同城（9699）創上市新低，見5.29元，收報6.02元，跌3.06%；和譽（2256）創上市新低，見3.75元，收報3.75元，跌3.85%；遠大醫藥（0512）見52周低4.51元，收報4.53元，跌1.74%；三寶科技（1708）見52周低2.75元，收報4.21元，跌12.29%；日清食品（1475）見52周低4.7元，收報4.77元，跌3.64%；越秀房託（0405）見52周低3.05元，收報3.05元，跌1.29%；理文造紙（2314）見52周低3.47元，收報3.56元，跌2.73%；天虹紡織（2678）見52周低7.9元，收報7.9元，跌7.49%；海通國際（0665）見52周低1.12元，收報1.13元，跌0.88%；永旺（0984）見52周低1.15元，收報1.15元，跌0.86%；卓能（0131）見52周低2.06元，收報2.15元，跌6.52%；電訊數碼（6033）見52周低2.41元，收報2.41元，跌2.03%；卡賓（2030）見52周低2.46元，收報2.46元，跌1.6%；中遠海運（0517）見52周低2.19元，收報2.27元，升2.25%；大悅城（0207）見52周低0.285元，收報0.285元，跌1.72%。
異動股
上升異動股，包括，福晟（0627）收報0.02元，升100%；再鼎醫藥（9688）收報26.15元，升19.13%；BC科技（0863）收報3.18元，升16.48%；南方通信（1617）收報0.117元，升11.43%；易緯集團（3893）收報0.089元，升11.25%；宏安（1222）收報0.071元，升10.94%；恒盛地產（0845）收報0.182元，升10.3%；陸慶（8052）收報0.11元，升8.91%；中遠海能（1138）收報4.48元，升7.18%；華住集團（1179）收報22.65元，升6.59%；先瑞達醫療（6669）收報5.81元，升6.22%。
下跌異動股，包括，大唐集團（2117）收報3.69元，跌16.52%；三寶科技（1708）見52周低2.75元，收報4.21元，跌12.29%；華科資本（1140）收報0.51元，跌8.93%；宏光（6908）收報3.06元，跌8.38%；天虹紡織（2678）見52周低7.9元，收報7.9元，跌7.49%；博雅互動（0434）收報0.45元，跌7.22%；君實生物（1877）收報59元，跌7.09%；優品360（2360）收報1.21元，跌6.92%；卓能（0131）見52周低2.06元，收報2.15元，跌6.52%；中泛控股（0715）收報0.044元，跌6.38%；綠科科技（0195）收報0.172元，跌6.01%。
其他報道
內地首4月地產開發、銷售、景氣指數均差過2020年4月 待售面積增加
內地4月工業增加值32年最差 零售亦遠遜預期 失業率升至6.1%
港股ADR升185點 夜期高水68點 美期亞股上升 中電、敏華等業績