文章日期：2022年5月16日 12:57
路透社引用內部備忘錄報道，Tesla推遲將其上海工廠的生產恢復至該市防疫封控之前水平的計劃至少一周。
報道指，Tesla計劃上海工廠本周維持實行一班制，日產量約1200部，目標是從5月23日起將日產量提高到2600部。
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