該行將騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）及網易（9999）的評級，由「減持」上調至「增持」，目標價分別上調至470元、130元、220元及185元。京東（9618）評級由「減持」上調至「中性」，目標價由155元上調至235元。快手（1024） 最新評級為「增持」，目標價由120元下調至115元。

摩通預期，首批能跑出的股份包括數字娛樂、本地服務以及電商，而旅遊及廣告相關股份的表現將會較落後一至兩個季度。

摩根大通於今年3月14日曾發表報告指，因應國際投資者將中國的地緣風險，加上內地的監管風險日增，因此一次過將28家內地科網股的評級調低或給予中性及差於大市評級，並且將重磅的科網股如阿里巴巴、騰訊、美團、京東、百度（9888）及網易等的評級由優於大市，調低至差於大市。同時狠劈多家股份目標價，當中阿里及京東的目標價更被狠劈六成以上，拼多多（美：PDD）的目標價劈價幅度幾近八成。

相關報道：摩通狠劈科技股目標價 阿里降至63元 騰訊削半

此後有市場有傳言，指由於摩通分析師稱中國互聯網行業短期內「不可投資」，在該行分析師將小米（1810）創辦人雷軍投資的金山雲（美：KC）目標股價下調一半後，該行失去金山雲IPO主承銷商的角色。

相關報道：曾稱中國互聯網股「不可投資」 金山雲據報擬取消摩通主承銷商地位

其他報道

傳碧桂園龍湖美的成示範企業本周發債 增CDS或CRMW保障投資者

Tesla據報推遲上海廠房產量恢復計劃

中銀香港：BoC Pay客量約100萬個 冀今年增雙位數

通天酒業與知己咖啡組合營 拓咖啡店及連鎖小酒館

富通保險推出「悅康保」醫療保障計劃

敏華控股全年純利升17% 末期息派17仙

高盛前CEO警告：美國經濟衰退風險「非常、非常高」

恒指半日跌73點 北水連續第6日流入 科指10天、20天線得而復失