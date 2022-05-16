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摩通改口風 上調多隻中資科技股目標價 稱互聯網行業不確定性減弱

摩通發表報告指，經過重新檢視中國互聯網板塊短期及長期基本面前景，認為近期在國務院會議、中央政治局會議，以及中證監及人行會議的表述下，互聯網行業的不確定性有所減弱，並認為現時科網股進入第二階段投資進程，故上調多隻股份評級及目標價。

該行將騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）及網易（9999）的評級，由「減持」上調至「增持」，目標價分別上調至470元、130元、220元及185元。京東（9618）評級由「減持」上調至「中性」，目標價由155元上調至235元。快手（1024） 最新評級為「增持」，目標價由120元下調至115元。

摩通預期，首批能跑出的股份包括數字娛樂、本地服務以及電商，而旅遊及廣告相關股份的表現將會較落後一至兩個季度。

摩根大通於今年3月14日曾發表報告指，因應國際投資者將中國的地緣風險，加上內地的監管風險日增，因此一次過將28家內地科網股的評級調低或給予中性及差於大市評級，並且將重磅的科網股如阿里巴巴、騰訊、美團、京東、百度（9888）及網易等的評級由優於大市，調低至差於大市。同時狠劈多家股份目標價，當中阿里及京東的目標價更被狠劈六成以上，拼多多（美：PDD）的目標價劈價幅度幾近八成。

相關報道：摩通狠劈科技股目標價 阿里降至63元 騰訊削半

此後有市場有傳言，指由於摩通分析師稱中國互聯網行業短期內「不可投資」，在該行分析師將小米（1810）創辦人雷軍投資的金山雲（美：KC）目標股價下調一半後，該行失去金山雲IPO主承銷商的角色。

相關報道：曾稱中國互聯網股「不可投資」 金山雲據報擬取消摩通主承銷商地位

 

 

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