梳化股敏華（1999）的淨利率從2021財年約11.7%降至2022財年約10.5%，主席兼大股東黃敏利在業績會上直呼「我也非常不滿意」，以往敏華淨利率較高，但近年一直下滑。他指按敏華的情況淨利率應該處於12-18%比較合理，認為是近年擴張速度、2022財年期間原材料成本及運費太不穩定及疫情影響，但相信隨著疫情的控制，加上公司對於銷售費用等的成本管控，加上2023財年人民幣的快速貶值及原材料成本已較穩定等，出口業務的「利潤率已改善了不少」。
黃敏利指出，2022財年的原材料升得比較急，但2023年除了天然氣以外，大宗商品都比較穩定，按以往經驗，集團都會以加價應對，但加價會有所滯後，估計今年內地經濟情況，可能有所放緩，大宗商品會比較穩定，如果還是上升則會調價。
去年敏華大開1846間，當中沙發佔約1000間，床墊產品店數約800間，令總店數升至5968間。被問到內地房地產市場低迷，集團是否仍繼續以三、四線城市為開店核心方向時，黃敏利指出，一、二線城市已較少新房，主要以存量房為主，相反三、四線城市仍有大量空間，包括宅基地的開發，將釋放出較大的購買力，故仍會以三、四線城市為開店核心。
其他報道
傳碧桂園龍湖美的成示範企業本周發債 增CDS或CRMW保障投資者
恒指半日跌73點 北水連續第6日流入 科指10天、20天線得而復失
談到今年新出的訂制定居業務，黃敏利指出，目前訂制業務剛推出，相信要待開店50至80間，大約推出半年至一年後才去檢討比較妥當。