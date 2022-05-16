黃敏利指出，2022財年的原材料升得比較急，但2023年除了天然氣以外，大宗商品都比較穩定，按以往經驗，集團都會以加價應對，但加價會有所滯後，估計今年內地經濟情況，可能有所放緩，大宗商品會比較穩定，如果還是上升則會調價。

去年敏華大開1846間，當中沙發佔約1000間，床墊產品店數約800間，令總店數升至5968間。被問到內地房地產市場低迷，集團是否仍繼續以三、四線城市為開店核心方向時，黃敏利指出，一、二線城市已較少新房，主要以存量房為主，相反三、四線城市仍有大量空間，包括宅基地的開發，將釋放出較大的購買力，故仍會以三、四線城市為開店核心。

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談到今年新出的訂制定居業務，黃敏利指出，目前訂制業務剛推出，相信要待開店50至80間，大約推出半年至一年後才去檢討比較妥當。