胡錫進表示，4月份經濟數據的背後是無數企業和個人蒙受了損失，其中一些企業倒閉或處境艱難，也有一些個人的生計陷入困頓。「老胡相信國家對此非常清楚，也非常著急。」

他認為未來要令中國向好的經濟基本面加快釋放出正面動力，壓過負面影響，最重要的是信心。「要防止封控從一種防疫措施延伸成為一種影響廣泛的社會心態，各地官員們變得更加小心翼翼，投資者們『一朝遭蛇咬十年怕井繩』，普通消費者則習慣了過日子的收縮，我們決不能允許疫情導致那樣的不確定感擴散和信心流失。」

胡錫進認為，信心不是用口號和頭條文章能夠隨意帶動起來並且維持的，它一定要由事實不斷向好的實際情況，持續激發和支持。「中國經濟的確有一個長期向好的基本面，對這個基本面需要不斷注入資源和能量，使它厚實得無處不在，不言自明。當我們反復用這個基本面來論證當前所遇問題是短期的時候就說明我們在消耗這個基本面，這樣的消耗如果多了，它對人們信心的支持力就會不斷削弱。」

胡錫進表示，中國一邊抗疫一邊維持經濟在合理區間的增長實屬不易。但他認為，中國經歷過無數困難的時刻，今天是解決和消化問題資源最充裕，迴旋空間也最廣泛的時期。「再難的問題也難不倒已經強大起來並且以人民為中心運轉的中國。不知道你怎麼想，但這是老胡的經驗，也是我的信仰。 」

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