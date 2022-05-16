香港首季售電量較2021年同期上升0.3%至6,840百萬度。基建及公共服務客戶類別的售電量增加，主要來自醫院、診所和醫療設施，以及由休閒和文化設施臨時改建成的社區檢測或疫苗接種中心的較高用電需求所帶動。

基建及公共服務增加4%，至77百萬度；住宅減少1.8%至35百萬度；商業減少0.3%至9萬度。

龍鼓灘發電廠新興建的600兆瓦聯合循環燃氣渦輪機組，預計於2023年如期投入服務。

內地方面，零碳能源業務在首季表現穩定。然而，煤炭價格高企再次影響火電資產表現。

澳洲方面，EnergyAustralia 旗下電廠的首季產電量較2021年同期下跌。

另外，由於 EnergyAustralia 的遠期合約須按大幅上升的遠期燃料價格作市值計算，引致 2022 年首季出現重大和不利的非現金公平價值變動。截至 3月31日止三個月的未經審計綜合管理賬目，這些公平價值變動對集團的除稅後營運盈利帶來 25 億港元的負面影響。現階段，澳洲批發電價的變動對集團上半年財務表現的影響程度仍不確定，但預期這因素可能對集團截至6月30日的半年綜合營運盈利進一步產生重大的不利影響。

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