騰訊（0700）今天發布《騰訊可持續社會價值報告2021》，集團主席兼首席執行官馬化騰表示，騰訊正面臨著挑戰與發展並存的新階段。在收入與利潤的增速放緩的同時，集團也認為可藉此換檔，去創造更高質量的發展，即是更加聚焦以用戶價值、科技創新及社會責任為中心的本源，更加堅守科技向善的願景。
馬化騰稱，「共創離不開共識，同時也要以共享為支撐」，又指出「社會領域的議題，往往都急不得，因為它積累了複雜的原因，還常是我們陌生的領域，需要我們摸著石頭過河，從試點跑通，然後找到一些模式，在更大範圍推廣與提升」。展望未來，馬化騰表示將以長期主義的決心推動社會共創，創造可持續社會價值。
報告指出，騰訊於去年4月進行第四次戰略升級，將「推動可持續社會價值創新」作為核心戰略，並成立可持續社會價值事業部（SSV）；其他要展開探索的領域還有基礎科學、教育創新、鄉村振興、碳中和、FEW（食物、能源與水）、公眾應急、養老科技、數字文化和公益數字化等。
騰訊今天收報350元，跌1.24%。
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