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LME張柏廉：LME是時候改革 提升場外交易的透明度

港交所（0388）旗下倫敦金屬交易所（LME）行政總裁張柏廉接受《彭博》訪問時指，此前鎳市場大幅波動的經歷，顯示現時有需要進行改革。對於最近LME要求會員與客戶之間的私人交易提升透明度，以私人形式向LME匯報，再由該所整合成場外交易的匯總報告。他不諱言：「在他們之前沒有相關權力，便見到之前發生的事情」，因此現時的做法是其中一個最好及他們即時可做的事情，可讓他們事前了解市場狀況。

是次LME的建議，為在俄烏事件發生並引發商品價格大幅波動後，首項推出的監察商品市場的重大舉措。該所將會給予兩個星期去討論。今年3月初的鎳市危機，大部份空倉盤更在場外與銀行之間對盤，反之LME未能掌握當時的交易規模及潛在的系統性倉位。直到上周，該等空倉已較3月初大減一半。

在訪問中，張柏廉了解到，鎳市危機中所造成的損害，並謂知道LME的伙伴、用家及客戶，均會考慮會否繼續和他們進行生意往來，他說：「期望我們採取的步驟及提交的路線圖，能夠為持份者帶來一些寬慰」。他又指出，對於有批評今次改革的建議有「越界」，LME會準備去辯護，並認為今次改變是市場想見的。他更稱，今次改革不致於大改動，但是他們要接受，該所有責任因應業界更廣泛的議題及期望，向前邁進一步。

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