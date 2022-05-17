受美國和中國經濟疲軟的最新跡象影響，美股尾市回落，標普500指數下跌，Tesla、亞馬遜和蘋果等超級大型股表現不佳。科技股為主的那斯達克100指數下跌超過1%，道指則微升，兩日累升493點。5月份紐約州製造業活動意外收縮，跌36點至負11.6點，引發對經濟活動放緩可能會使聯儲會政策路徑複雜化的擔憂。
道瓊斯工業平均指數收漲26點，升幅0.09%，報32223點。標普500指數收跌15點，跌幅0.4%，報4008點。納斯達克綜合指數收跌142點，或1.21%，報11662點。
雪佛龍升3.06%，報173.01美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻33點，而高盛跌1.16%，報303.44元，拖低道指23點。
科技股方面，蘋果收市報145.54元，跌1.06%，谷歌母公司Alphabet收市報2288.9元，跌1.38%，亞馬遜收市報2216.21元，跌1.98%，Facebook收市報200.04元，升0.71%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.05%，報433點。德國DAX指數收跌0.46%，報13964點；法國CAC 40指數跌0.24%，報6347點；英國富時100指數收漲0.63%，報7464點。