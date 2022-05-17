受美國和中國經濟疲軟的最新跡象影響，美股尾市回落，標普500指數下跌，Tesla、亞馬遜和蘋果等超級大型股表現不佳。科技股為主的那斯達克100指數下跌超過1%，道指則微升，兩日累升493點。5月份紐約州製造業活動意外收縮，跌36點至負11.6點，引發對經濟活動放緩可能會使聯儲會政策路徑複雜化的擔憂。