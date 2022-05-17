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港股ADR升113點 夜期高水127點 美期亞股上升 京東等業績

美股向下，港股ADR升113點或0.57%，報20064點，即月恒指夜期升153點，報20077點，夜期高水127點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.24%，折合報354.35元；阿里巴巴（9988）升0.3%，折合報84.86元；美團（3690）升1.9%，折合報166.61元；匯控（0005）升0.89%，折合報48.32元；建行（0939）跌0.19%，折合報5.46元。

道期現升0.273%；標期現升0.33%；納期現升0.47%。日股現跌0.21%，韓股現升0.54%，澳股現升0.47%。

紐油現升0.03%或0.03美元，報114.24美元；布油現升0.11%或0.13美元，報114.37美元；金價現升0.1%或1.85美元，報1825.99美元；美國10年期債息現升0.37%或0.0109厘，報2.8931厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括京東（9618）、京東物流（2618）

新創建（0659）周企悉售飛機租賃業務，作價523億元。

藥明康德（2359）：將配售最多7843萬股，集資七成拓海外業務15%以還債。

和黃醫藥（0013）委仕孫樂非為非執董。

東航（0670）上月客運運力投入跌87%，地區航線大跌97%。

中國信通院：3月手機出貨按年跌逾4成。留意手機設備股。

偉易達（0303）去年少賺25%，派末期息每股51美仙；去年旺季運費急增最多5倍。

美的置業（3990）：2021年末期息派發日提前至7月13日或前後。

LME張伯廉：LME是時候改革，提升場外交易的透明度。留意港交所（0388）

碧桂園（2007）據報擬發行最多5億人幣3年期債。

中汽協：4月汽車企業出口按月跌17.2%。留意車股。

馬化騰：騰訊（0700）面臨著挑戰與發展並存，社會議題急不得。

神華（1088）4月煤炭銷量按年跌15.4%。

潤電（0836）上月附屬電廠售電量跌7%。

中電（0002）：澳洲燃料期貨蝕25億，料進一步影響中期業績，首季派息0.63元。

大行：博彩法撤辣料利澳博（0880），瑞信料稅務優惠吸海外客影響微。

百度（9888）旗下集度首款概念車下月曝光，較預期延遲2個月。

 

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