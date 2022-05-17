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恒指高開243點 升穿10天線 科指升穿10天、20天線

恒指今早高開243點或1.22%，報20193點，成交金額14億元；國指今早高開103點或1.53%，報6930點。恒生科技指數開市報4130點，升2.25%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）貢獻恒指較多。藥明生物（2269）、中移動（0941）、九龍倉置業（1997）拖累大市。

藍籌52隻升，7隻下跌，7隻無升跌。阿里巴巴（9988）升3.43%，報87.5元，是升幅最大的藍籌，九龍倉置業（1997）跌1.45%，報37.5元，是跌幅最大的藍籌。

科指25隻升，2隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）開市報148.5元，升4.5%；跌幅最大的是平安好醫生（1833）開市報17.58元，跌1.79%。

恒指升穿10天線(20164.79點)，上方為20天線(20378.76點)。科指升穿10天線(4096.91點)、20天線(4090.6點)。

多間公司公布業績，績前表現如下京東（9618）開市報205.2元，升2.6%。京東物流（2618）開市報15.68元，升1.82%。

新創建（0659）周企悉售飛機租賃業務，作價523億元。無成交，報7.11元。

藥明康德（2359）：將配售最多7843萬股，集資七成拓海外業務15%以還債。開市報97.2元，跌1.62%。

和黃醫藥（0013）委仕孫樂非為非執董。開市報16.6元，無升跌。

東航（0670）上月客運運力投入跌87%，地區航線大跌97%。無成交，報2.59元。

中國信通院：3月手機出貨按年跌逾4成。小米（1810）開市報11.34元，升1.98%；舜宇（2382）開市報102元，升2.82%；瑞聲（2018）開市報16.44元，升1.48%。

偉易達（0303）去年少賺25%，派末期息每股51美仙；去年旺季運費急增最多5倍。開市報56元，升2.75%。

美的置業（3990）：2021年末期息派發日提前至7月13日或前後。開市報15.1元，升0.4%。

LME張伯廉：LME是時候改革，提升場外交易的透明度。港交所（0388）開市報326.2元，無升跌。

碧桂園（2007）據報擬發行最多5億人幣3年期債。開市報4.96元，升1.64%。

中汽協：4月汽車企業出口按月跌17.2%。吉利（0175）開市報12.6元，升0.48%；

比亞迪（1211）開市報239.6元，升0.84%。

馬化騰：騰訊（0700）面臨著挑戰與發展並存，社會議題急不得。開市報354.4元，升1.26%。

神華（1088）4月煤炭銷量按年跌15.4%。開市報24.95元，升0.81%。

潤電（0836）上月附屬電廠售電量跌7%。開市報14.3元，升0.99%。

中電（0002）：澳洲燃料期貨蝕25億，料進一步影響中期業績，首季派息0.63元。開市報76.15元，無升跌。

大行：博彩法撤辣料利澳博（0880），瑞信料稅務優惠吸海外客影響微。開市報3.25元，升0.62%。

百度（9888）旗下集度首款概念車下月曝光，較預期延遲2個月。開市報116元，升2.38%。

異動股

上升異動股，包括，雲遊控股（0484）開市報1.02元，升12.09%；英皇證券集團（0717）開市報0.053元，升8.16%；三巽控股（6611）開市報2.98元，升7.19%；BENG SOON MACHINERY（1987）開市報0.89元，升5.95%；順豐同城（9699）開市報6.5元，升5.01%；網易（9999）開市報148.5元，升4.5%；創勝集團醫藥（6628）開市報19.56元，升0.1%；蔚來集團（9866）開市報114.1元，升3.92%。

下跌異動股，包括，錦藝集團（0565）開市報0.27元，跌15.63%；麗展（0488）見52周低3.29元，開市報3.29元，跌14.55%；深圳國際（0152）開市報7.97元，跌9.33%；電盈（0008）開市報4.22元，跌7.05%；福晟（0627）開市報0.019元，跌5%；香港電訊（6823）開市報10.88元，跌3.37%；榮昌生物（9995）開市報25.95元，跌3.35%；移卡（9923）開市報19.54元，跌3.27%；復銳醫療（1696）開市報7.2元，跌3.23%；金科服務（9666）開市報21.7元，跌2.69%。

 