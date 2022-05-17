陷財困多時的福晟國際（0627）公布，在2022年5月16日，高等法院已就呈請及公司為允許重組磋商申請將呈請押後兩個月一事進行聆訊。於聆訊結束後，高等法院保留其判決，判決將於較後日期宣布。
福晟在上周五（5月13日）公布，其在5月11日與潛在投資者（順安集團）訂立條款書，已就建建重組及可能認購事項表現其諒解。順安集團擬提供現金2000萬美元，以供公司配發及發行認購股份，佔其擴大後股本的90%，以作為豁免償還公司欠負其債權人全數債務之代價。
順安集團擬將10%獲配發及發行的認購股份轉入債權人計劃；及允許公司動用所得款項中500萬港元作為債權人計劃之現金代價。所得款項之餘額擬作結付重組成本以及公司中國附屬公司營運資金之用。
建議重組完成後，預計順安集團將擁有公司經配發及發行認購股份擴大後已發行股本的80%。潛在投資者隨後以向公眾配售方式減持公司5%經擴大已發行股本，使順安集團持有本公司股權的百分比由80%降至75%。順安集團將成為公司控股股東。
福晟昨日復牌，即升1倍，今日回吐，早市暫跌15%，暫報0.017元。
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