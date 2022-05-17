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總商會新任主席：期望候任特首優先處理與內地和國際通關

新任香港總商會主席阮蘇少湄表示，香港過去3年經歷嚴峻經濟環境，期望行政長官當選人李家超在上任後，優先處理三項工作，包括恢復香港與內地，及與全球各地免檢疫通關；重振經濟並加強香港作為國際金融中和商業中心的地位；以及吸引和挽留人才，以維持香港的競爭力及䌓榮穩定。

政府近期將香港今年經濟增長預測下調至1%至2%，阮蘇少湄表示與總商會看法一致，目前香港營商經濟環境較嚴峻，人才物流均受影響。香港基本條件強勁，相對許多歐美地區已並不算太差，但若現時情況不改善，及後則較難預測，今年是經濟發展關鍵的一年。她又指出港息有加息壓力，提醒商界留意加息對營商或生產成本的影響。

阮蘇少湄指出，香港是開放型經濟體，作為國際和內地之間的超級聯繫人，與內地通關除即時幫助旅遊業，也有利各行各業。若通關不能即時到位，也期望可以部分通關，加快香港經濟復蘇。總商會立法會代表林健鋒表示，商界最關注與內地恢復通關，已向李家超表達意見。

對於提升香港競爭力，阮蘇少湄表示，過去西方媒體對香港不太了解，商界與政府合作向外國和內地推廣香港，並透過高規格及大型商業活動，例如展覽、會議、文化及體育等，重振香港經濟。對於新一屆政府推動《基本法》23條立法，她認為穩定社會環境重要，任何使香港穩定安全的法例都是必要。

此外，阮蘇少湄表示，商會亦會支持政府加入區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）、強化香港人民幣離岸中心地位、加強股票、債券、外匯、資產管理等服務。

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