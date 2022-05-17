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【久利生專欄】加密幣好快進入stage3: 又reinvestable?

近期投資界最引人熱議的名字，除本欄月前率先披露、並於前文已提及過的前交銀王牌策略師Hao Hong，其餘二人當數摩通互聯網股分析員Alex Yao，及Terraform Labs 或即Luna幣創辦人Do Kwon。

摩通最新發表中國互聯網行業報告，指已重新審視短期和長期基本面前景，指stage2 來得較該行預測早，決定調整多隻「中概股」的最新投資評級及目標價。但由當初列為不宜投資，到後來才解釋是分析員不服「編輯建議」，更正為未算吸引，到現在又動態看好，傷害卻已經做成。

當初被指名道姓的Alex Yao及其團隊，大概就是一半人在香港、另一半人在上海，即相當於後者是在封城狀態下完成有關港美上市中概股的分析，以及修正，內外壓力之大可想而知。雖然一般做金融的在此期間待遇，據講在陸家嘴一帶還是可以的。

筆者一直聽說內地是嚴打加密幣的，但網傳朋友的朋友「Luna接近归零的时刻，勇敢抄了100亿颗，现在暴涨了300多倍了还拿着未卖出⋯刚刚发给我跟我分享他的喜悦。他已经在家隔离了40几天，本来关到人生生无可恋了甚至有想不开的念头，现在一瞬间又改变人生充满希望。」

既然摩通都可以改口直指中概股已經進入第二波行情，本欄何不堅稱加密幣快將上演第三浪走勢，投資前景甚至可以由之前uninvestable連跳兩級至reinvestable，但有三點可與讀者分享。

第一，無論股幣，熊市博反彈要懂得收窄範圍，藍籌是口袋中的身份證，其他二三甚至四五線都可以不理，哪管它有什麼獨特概念，不存在「邊度跌倒要喺邊度起返身」，Luna輸99%錯過反彈倒不如買比特幣，從資產配置角度看，也就是所謂特價時段，藍籌幾十隻，幣可能得三兩隻。

第二，有本地幣圈KOL因為之前大力推介Luna，結果一夜回到解放前，但其賺的時候比人賺得多，到大家輸錢時又因有對沖程式策略而被指「穩賺不賠」，但其實真是沒辦法，確實就是有人（工）algo 可以做兩邊hedge，甚或有波幅才有spread ，其strategy才有利可圖。當然，揀幣的理由卻可圈可點。

第三，筆者始終做不成網上說的所謂十九才子學者KOL，自然不會又說什麼聯匯不合時宜（雖然其實也暗撐脫鈎），至一籃子非美元資產包括穩定幣「脫鈎」，虛擬外匯儲備不堪一擊，前半截似足亞洲金融風暴被惡意做空兩邊夾；後半段又是雷曼事件爆煲的火燒連環船。

環顧本地財經新聞，於Luna迷幣事件頭一日未見有以「雷曼時刻」形容之，去反映事件的嚴重程度。契機是幣池流動性見緊(轉pool升級而被有心人乘虛而入)又遇著美股連日急跌，股市半夜殺估值、幣市朝早拆槓桿，人心虛怯，更易形成downward spiral死亡循環。

讀者可以把Terra的「儲備」理解為貨幣發行局，Luna幣便是黃金，而UST則是央行所發行的鈔票。貨幣101，如果鈔票貶值，trader可買入黃金套利，使用的鈔票被銷毀，從而確保價值回升；到鈔票升值，賣出黃金取得鈔票，市場上鈔票供應增加，價值下降。

為了保證鈔票的價值，Do Kwon便聲稱「設計」了一個去中心化的交易機制，但永續20%聲生不息卻是問題所在。人性（貪婪？）用演算法無限放大傳銷虛擬利益，加密幣可能本質上沒問題，金融產品複雜結構引發抵押品違約斬倉夾息，再變信心危機，引來虛幣交易所紛割席。

換言之，若非套用了中心化的傳統金融機制，而卻未完全克服技術及market maker等薄弱環節，則穩定幣仍會是不穩定的計時炸彈。是以此番幣災，其主因或許並非加密幣市場本身，更多是由於UST爆煲。筆者早前提出「究竟誰是誰的proxy」，便是指幣市與科技股的相關甚至乎從屬性會有什麼變化。說是de-coupling又好像從未couple過。

正所謂We and UST，投資者生怕其他穩定幣好像USDC、USDT會跟爆，拒絕同開新篇，紛紛提幣、出金甚至走資轉到USDC或USDT，最終導致USDT貶5%、USDC溢價最高20%（？）水平，等同債息最誠實的道理一樣，反映此時此境USDC是危機中公投的「最穩定幣」。

作為USDC發行方，Circle聲稱每年接受審計，以發布最新透明度和信任度報告，包括經過今次UST事件後，外界最關心對穩定幣掛鈎儲備金的審計，審計報告提交給了美國證券交易委員會。USDC儲備以現金和短期美國政府債券持有，包括3個月或更短期美國treasury note，而所有儲備金均由美國主要金融機構保管 - 聽來卻仍然很雷曼。

有趣的是，Do Kwon在四月下旬前，彭博才刊出過他的訪問，指自己對去中心化的信念是堅定不移，有信心Terra在兩年內會成為穩定幣「世一」。對於外界事後批評其過往言論過火、目中無人，筆者頗不以為言，Elon Musk還不是一類人？沒事發生便是幣圈奇才、Lunatics教主，到有事便忽然變成劣幣？反而是其操守問題，三星期之間有否隱瞞發生了什麼事情？

至於良幣，FT上周碰巧有FTX交易平台創辦人、三十未出頭就百億美元身家的Sam Bankman-Fried訪問，引述他說不計比特幣，「80%市值來自大部分未至於太廢的虛幣」，有約五十至一百隻在他看來仍算有價值，其他數以千隻在他言談間變相被清零。

香港財經金融創科幣圈對人稱「薯條哥」的SBF應不陌生，據說，人民銀行去年九月二十四日發布《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，他便決定將總部從香港搬到巴哈馬，「以避免香港可能也會跟隨中國大陸的政策。」FT訪問便是在Bahamas做的，香港也在為發展穩定幣諮詢意見，記者應該無問他對此的看法，因為人已不在場。

久利生