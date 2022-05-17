moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

京東徐雷：內地封控零售受壓 Omicron「雙殺」線上線下

京東（9618）今天收市後公布季績，徐雷首次以「首席執行官」身份出席分析員會議。對於內地疫情發展，徐雷直言上海、北京等核心區域的封控措施，對物流領域造成困難和挑戰，拖累履約周期變長，訂單取消率明顯上升。他回望在新冠疫情初期，即使線下零售表現受壓，但利好線上零售發展；但今次的變種病毒Omicron對線上線下是「雙殺」。

徐雷又指出，在嚴格封控措施、企業和工廠停擺的情況下，連北京、上海、廣州、深圳等經濟中心的表現也受壓；京東在「北上廣深」的銷售佔比亦不低。他續表示，集團於今年初曾跟大品牌溝通，惟商家紛紛以「保利潤」為主題，形容難以達到高增長。

零售產品方面，徐雷稱因應產品的平均價格上升，加上晶片問題影響供應鏈，使消費者的換機周期延長。另外衣著服飾方面，商家也因為積存大量春裝庫存，故減少甚至不生產夏裝。他表示，疫情對商家帶來銷售壓力，故品牌、商家紛紛參加未來「京東618」的大型促銷活動，希望能夠提升第二季的表現。

其他報道

星投資平台Syfe攻港 首推「直接投資」減成本

新創建：現股價低於內在價值 將斥23.4億元回購股份

美國上月零售額按年升近1% 符預期

國務院副總理劉鶴：支持平台經濟及民營經濟 撐數字企業國內外上市

沃爾瑪上季收入升2%利潤跌近25% 上調全年銷售增長至4%

報告：分布式數據庫於中國值「爆發期」 騰訊雲增長最快

【久利生專欄】加密幣好快進入stage3: 又reinvestable?

總商會新任主席：期望候任特首優先處理與內地和國際通關

京東調整後純利40億人幣勝預期 美股盤前升近一成

京東物流首季非國際財務報告準則虧損收窄至7.98億元人幣

中國堅持動態清零方針 美國及歐洲企業據報考慮重新在華投資與否

安徽安慶市：首次申請住房公積金貸款購房首付款最低為20%

匯豐推50億美元大灣區可持續發展信貸基金

新世界Humansa今年擬開15間醫療服務中心

中國4月銀行結售匯順差190億美元

碧桂園擬下月發行ABS和ABN

朗詩地產8500萬元售南京物業

虛銀Mox 推Mox  Credit 轉數快即時