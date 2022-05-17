徐雷又指出，在嚴格封控措施、企業和工廠停擺的情況下，連北京、上海、廣州、深圳等經濟中心的表現也受壓；京東在「北上廣深」的銷售佔比亦不低。他續表示，集團於今年初曾跟大品牌溝通，惟商家紛紛以「保利潤」為主題，形容難以達到高增長。

零售產品方面，徐雷稱因應產品的平均價格上升，加上晶片問題影響供應鏈，使消費者的換機周期延長。另外衣著服飾方面，商家也因為積存大量春裝庫存，故減少甚至不生產夏裝。他表示，疫情對商家帶來銷售壓力，故品牌、商家紛紛參加未來「京東618」的大型促銷活動，希望能夠提升第二季的表現。

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