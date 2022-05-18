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經濟數據利好 美股向上 道指升431點 3日累升924點

4月美國零售銷售穩健增長，表明消費在通脹和利率上升的情況下仍然保持韌性，另外，製造業產值亦連續第三個月穩步增長，提振市場風險偏好。加息方面，聯儲局主席鮑威爾表示，為了遏制高通脹，必要情況下聯儲會會毫不猶豫將利率提高至中性水平之上；而局內最鷹派官員Bullard對加息75基點則避而不談，稱升息50基點是個不錯的方案。道指3日累升924.29點，及連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是3月29日。

道瓊斯工業平均指數收漲431點，升幅1.34%，報32654點。標普500指數收漲80點，升幅2.02%，報4088點。納斯達克綜合指數收漲321點，或2.76%，報11984點。

高盛升3.14%，報312.97美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻62點，而Walmart跌11.38%，報131.35元，拖低道指111點。

科技股方面，蘋果收市報149.24元，升2.54%，谷歌母公司Alphabet收市報2329.46元，升1.77%，亞馬遜收市報2307.37元，升4.11%，Facebook收市報202.62元，升1.28%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.23%，報438點。德國DAX指數收漲1.59%，報14185點；法國CAC 40指數漲1.3%，報6430點；英國富時100指數收漲0.72%，報7518點。

 