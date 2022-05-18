4月美國零售銷售穩健增長，表明消費在通脹和利率上升的情況下仍然保持韌性，另外，製造業產值亦連續第三個月穩步增長，提振市場風險偏好。加息方面，聯儲局主席鮑威爾表示，為了遏制高通脹，必要情況下聯儲會會毫不猶豫將利率提高至中性水平之上；而局內最鷹派官員Bullard對加息75基點則避而不談，稱升息50基點是個不錯的方案。道指3日累升924.29點，及連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是3月29日。