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港股ADR升29點 夜期低水118點 美期亞股升 騰訊季績

美股向上，港股ADR升29點或0.14%，報20631點，即月恒指夜期跌90點，報20485點，夜期低水118點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.35%，折合報367.12元；阿里巴巴（9988）跌0.32%，折合報90.26元；美團（3690）跌0.56%，折合報172.73元；匯控（0005）升1.46%，折合報49.31元；建行（0939）跌0.06%，折合報5.49元。

道期現升0.101%；標期現升0.07%；納期現升0.06%。日股現升1.33%，韓股現升0.9%，澳股現升1.09%。

紐油現升1.6%或1.8美元，報114.2美元；布油現升1.17%或1.3美元，報113.24美元；金價現升0.09%或1.65美元，報1816.81美元；美國10年期債息現跌0.12%或0.0036厘，報2.9824厘。

今日焦點股份可留意：

騰訊（0700）今公布業績。

雲康集團（2325）今上市，定價7.89元。

澳門終院判永利（1128）及美高梅（2282），須承擔賭廳客戶取款責任。

新創建（0659）擬一年內斥最多23.4億元回購股份。

國務院副總理劉鶴：支持平台經濟及民營經濟，撐數字企業國內外上市。

京東（9618）調整後純利40億人幣勝預期。

京東物流（2618）首季非國際財務報告準則虧損收窄至7.98億元人幣。

匯豐（0005）推50億美元大灣區可持續發展信貸基金。

新世界（0017）Humansa今年擬開15間醫療服務中心。

碧桂園（2007）擬下月發行ABS和ABN。

朗詩地產（0106）8500萬元售南京物業。

宏利（0945）公布，港澳首季新業務價值按年跌20%，核心盈利升1%。

 

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