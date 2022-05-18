moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒指高開71點 科指跌0.17% 齊齊續試50天線 雲康上市無升跌

恒指今早高開71點或0.35%，報20674點，成交金額28億元；國指今早低開4點或0.06%，報7072點。恒生科技指數開市報4265點，跌0.17%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、港交所（0388）貢獻恒指較多。建行（0939）、工行（1398）、小米（1810）拖累大市。

藍籌17隻升，30隻下跌，19隻無升跌。友邦（1299）升3.48%，報80.25元，是升幅最大的藍籌，小米（1810）跌2.05%，報11.48元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股12隻升，8隻下跌，10隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）開市報29.15元，升2.1%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）開市報26.7元，跌2.91%。

恒指續高於10天線(20162.92點)、20天線(20357.01點)，續上試50天線(20970.73點)。科指續高於10天線(4096.75點)、20天線(4095.02點)，續上試50天線(4300.67點)。

中國證券報：汽車下鄉政策有望於6月初出台。吉利（0175）開市報13.8元，升1.17%；比亞迪（1211）開市報254元，無升跌。

騰訊（0700）今公布業績。開市報375.2元，升1.85%。

雲康集團（2325）今上市，定價7.89元。開市報7.89元，無升跌。

澳門終院判永利（1128）及美高梅（2282），須承擔賭廳客戶取款責任。永利開市報4.55元，升0.89%。美高梅開市報4.13元，跌0.48%。

新創建（0659）擬一年內斥最多23.4億元回購股份。開市報7.61元，升3.82%。

國務院副總理劉鶴：支持平台經濟及民營經濟，撐數字企業國內外上市。騰訊（0700）開市報375.2元，升1.85%；阿里巴巴（9988）開市報90.55元，無升跌；美團（3690）開市報174元，升0.17%。

京東（9618）調整後純利40億人幣勝預期。開市報213.2元，跌0.74%。

京東物流（2618）首季非國際財務報告準則虧損收窄至7.98億元人幣。開市報15.96元，升0.13%。

匯豐（0005）推50億美元大灣區可持續發展信貸基金。開市報48.6元，無升跌。

新世界（0017）Humansa今年擬開15間醫療服務中心。開市報29.05元，跌1.02%。

碧桂園（2007）擬下月發行ABS和ABN。開市報4.8元，跌0.62%。

朗詩地產（0106）8500萬元售南京物業。無成交，報0.176元。

宏利（0945）公布，港澳首季新業務價值按年跌20%，核心盈利升1%。無成交，報139.7元。

異動股

上升異動股，包括，泰凌醫藥（1011）開市報0.212元，升14.59%；蔚來集團（9866）開市報130元，升7%；新晨中國動力（1148）開市報0.64元，升6.67%；長江生命科技（0775）開市報0.64元，升4.92%；康寧傑瑞製藥（9966）開市報7.2元，升4.65%；裕承科金（0279）開市報0.188元，升4.44%；美東汽車（1268）開市報26.05元，升3.99%；新創建（0659）開市報7.61元，升3.82%；信利國際（0732）開市報2.23元，升3.72%；創夢天地（1119）開市報4.76元，升3.7%。

下跌異動股，包括，中國擎天軟件（1297）開市報0.415元，跌3.49%；晶苑國際（2232）開市報2.96元，跌3.27%；德林國際（1126）開市報2.4元，跌3.23%；眾安在綫（6060）開市報26.7元，跌2.91%；百勝中國（9987）開市報311.8元，跌2.62%；英皇國際（0163）開市報0.83元，跌2.35%；農夫山泉（9633）開市報40.85元，跌2.27%。

 

其他報道

外資連續3個月淨賣出中國國債後 CFETS停止更新相關數據

港股ADR升29點 夜期低水118點 美期亞股升 騰訊季績

中國證券報：汽車下鄉政策有望於6月初出台

經濟數據利好 美股向上 道指升431點 3日累升924點