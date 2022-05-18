恒指今早高開71點或0.35%，報20674點，成交金額28億元；國指今早低開4點或0.06%，報7072點。恒生科技指數開市報4265點，跌0.17%。
騰訊（0700）、友邦（1299）、港交所（0388）貢獻恒指較多。建行（0939）、工行（1398）、小米（1810）拖累大市。
藍籌17隻升，30隻下跌，19隻無升跌。友邦（1299）升3.48%，報80.25元，是升幅最大的藍籌，小米（1810）跌2.05%，報11.48元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股12隻升，8隻下跌，10隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）開市報29.15元，升2.1%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）開市報26.7元，跌2.91%。
恒指續高於10天線(20162.92點)、20天線(20357.01點)，續上試50天線(20970.73點)。科指續高於10天線(4096.75點)、20天線(4095.02點)，續上試50天線(4300.67點)。
中國證券報：汽車下鄉政策有望於6月初出台。吉利（0175）開市報13.8元，升1.17%；比亞迪（1211）開市報254元，無升跌。
騰訊（0700）今公布業績。開市報375.2元，升1.85%。
雲康集團（2325）今上市，定價7.89元。開市報7.89元，無升跌。
澳門終院判永利（1128）及美高梅（2282），須承擔賭廳客戶取款責任。永利開市報4.55元，升0.89%。美高梅開市報4.13元，跌0.48%。
新創建（0659）擬一年內斥最多23.4億元回購股份。開市報7.61元，升3.82%。
國務院副總理劉鶴：支持平台經濟及民營經濟，撐數字企業國內外上市。騰訊（0700）開市報375.2元，升1.85%；阿里巴巴（9988）開市報90.55元，無升跌；美團（3690）開市報174元，升0.17%。
京東（9618）調整後純利40億人幣勝預期。開市報213.2元，跌0.74%。
京東物流（2618）首季非國際財務報告準則虧損收窄至7.98億元人幣。開市報15.96元，升0.13%。
匯豐（0005）推50億美元大灣區可持續發展信貸基金。開市報48.6元，無升跌。
新世界（0017）Humansa今年擬開15間醫療服務中心。開市報29.05元，跌1.02%。
碧桂園（2007）擬下月發行ABS和ABN。開市報4.8元，跌0.62%。
朗詩地產（0106）8500萬元售南京物業。無成交，報0.176元。
宏利（0945）公布，港澳首季新業務價值按年跌20%，核心盈利升1%。無成交，報139.7元。
異動股
上升異動股，包括，泰凌醫藥（1011）開市報0.212元，升14.59%；蔚來集團（9866）開市報130元，升7%；新晨中國動力（1148）開市報0.64元，升6.67%；長江生命科技（0775）開市報0.64元，升4.92%；康寧傑瑞製藥（9966）開市報7.2元，升4.65%；裕承科金（0279）開市報0.188元，升4.44%；美東汽車（1268）開市報26.05元，升3.99%；新創建（0659）開市報7.61元，升3.82%；信利國際（0732）開市報2.23元，升3.72%；創夢天地（1119）開市報4.76元，升3.7%。
下跌異動股，包括，中國擎天軟件（1297）開市報0.415元，跌3.49%；晶苑國際（2232）開市報2.96元，跌3.27%；德林國際（1126）開市報2.4元，跌3.23%；眾安在綫（6060）開市報26.7元，跌2.91%；百勝中國（9987）開市報311.8元，跌2.62%；英皇國際（0163）開市報0.83元，跌2.35%；農夫山泉（9633）開市報40.85元，跌2.27%。
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