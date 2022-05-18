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美指控永利前主席沒登記為中國政府代理人 史提芬永利否認並提抗辯

美國《紐約時報》及《CNBC》等媒體報道指，美國永利度假村及旗下永利澳門（1128）的創辦人史提芬‧永利，被美國司法部指控，他曾作為內地政府的中間人，屢次代內地政府做說客，在2017年後期向前任總統特朗普提出訴求，要求遣返一流亡到當地的內地商人。因此美國司法部直指史提芬‧永利有違《外國代理人登記法》，未有按法律登記成為外國政府代理人，因此起訟追究。

《紐約時報》報道指，史提芬‧永利時任美國共和黨國家委員會財務主席，當時史提芬‧永利多次游說特朗普及時任政府官員遣返的中國商人，與現長居美國的內地商人郭文貴特徵相脗合。司法部指，曾經在2018年及2021年多次要求史提芬‧永利按法律，登記成為外國政府代理人，但是遭到拒絕。他在回覆《紐約時報》時指：「很明顯，我不同意司法部的說法，解釋了沒有登記」。他會交由律師處理，不再有額外評論。史提芬‧永利的律師回覆《CNBC》時指會提出抗辯，並指：「史提芬‧永利從未做過中國政府的代理人，亦沒有義務按《外國代理人登記法》去登記。對司法部對《外國人代理人登記法》的司法演繹不敢苟同，並會在法庭上提出理據」。

永利澳門最新股價微跌0.89%，低見4.47元。

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