許旭明表示，雖然上市銀行不良貸款率下降，但非信貸資產的風險正在上升，未來仍需加強信用風險的防範控制與化解。數據顯示，上市銀行2021年已減值債權投資增長超過1600億元（人民幣，下同），其中全國性股份制銀行已減值債權投資佔全部債權投資比例由1.65%增長至3.09%，城市商業銀行則由1.86%增長至2.81%。

今年第一季末以來，內地疫情於多個地點頻密出現，且金融監管不斷趨向嚴謹，上市銀行面臨的不確定及複雜程度有所增大。安永大中華區金融服務銀行及資本市場主管合夥人梁成傑認為，中國經濟長期向好的基本因素並無改變。在穩定增長、服務國家策略及實體經濟所推動下，上市銀行業務發展也會有新機遇。他指上市銀行需要進一步建立核心競爭力，推進業務模式升級，從傳統表內存貸業務驅動，轉向綜合化金融模式驅動。