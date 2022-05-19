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通脹拖累美股盈利美股急挫 道指跌1164點 美10年債息報2.8714厘

通脹拖累美股盈利，美股急挫，美10年期債息亦曾重上3厘，收市報2.884厘，現報2.8714厘。高盛CEO稱，由於通脹極具懲罰性，美國經濟存在衰退風險。投資者正評估物價上漲對公司盈利的衝擊，以及貨幣政策收緊對經濟成長前景的影響。Target Corp.暴跌超過20%，為1987年以來最大跌幅，該公司稱由於成本激增而下調盈利預測；沃爾瑪、梅西百貨等零售商的股價都在下跌。

道瓊斯工業平均指數收跌1164點，跌幅3.57%，報31490點。標普500指數收跌165點，跌幅4.04%，報3923點。納斯達克綜合指數收跌566點，或4.73%，報11418點。

道指曾跌最多3.86%，是5月5日後最大跌幅，當日跌幅為4.04%。低見31393.95點，是5月12日31228.22點後最低。收市報31490.07點，是2021年3月4日後收市新低，當日報30924.14點。

標指曾跌最多4.33%，是5月5日後最大跌幅，當日跌幅為4.52%。低見3911.91點，是5月12日3858.87點後最低。收市報3923.68點，是2021年3月25日後收市新低，當日報3909.52點。

納指曾跌最多5.03%，是5月5日後最大跌幅，當日跌幅為6.03%。低見11381.69點，是5月12日11108.76點後最低。收市報11418.15點，是5月12日後收市新低，當日報11370.96點。

聯合健康跌4.29%，報471.38美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低139點，而Verizon跌0.1%，報48.89元，拖低道指0.3點。

科技股方面，蘋果收市報140.82元，跌5.64%，谷歌母公司Alphabet收市報2237.99元，跌3.92%，亞馬遜收市報2142.25元，跌7.15%，Facebook收市報192.24元，跌5.12%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.15%，報433點。德國DAX指數收跌1.26%，報14007點；法國CAC 40指數跌1.21%，報6352點；英國富時100指數收跌1.07%，報7438點。

 