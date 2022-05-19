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華泰推樂盈寶  供波動市下保資金流動性

華泰金控旗下漲樂全球通，宣布在港推出餘款自動理財產品「樂盈寶」。該公司董事總經理兼漲樂全球通負責人朱亞莉表示，目前及預期今年下半年的波動市況下，加上宏觀經濟不確定性偏高，在內地推出增長政策尚未落地，波動風險不跌反升下，唯一肯定下半年仍會加息。因此他們推出「樂盈寶」，讓投資者保留資金等待適合投資機會同時，亦保持流動性，兼可讓閒置資金每天產生利息收益。

「樂盈寶」的概念類似內地的「餘額寶」，可讓投資者閒置待投資的資金，用作自動申購以美元及港元計值的低風險貨幣市場工具，主要為證監會認可的公募基金。最低申購額為0.01港元及0.01美元，並沒有最高申購上限，暫時亦不設贖回費、交易佣金及服務費。產品支持T+O交收。產品可供境外投資人使用。在5月16日至7月31日期間，會視乎存進金額規模，提供最多3%的限時年化收益率。

朱亞莉及舆會的華夏基金(香港)機構業務主管高磊均指出，在加息周期下，「樂盈寶」底層投資的港元或美元基金提供的回報，也會配合市況下將回報作相應調整。朱亞莉進一步稱，他們在今年初進行問卷調查顯示，投資者擬保持現金流及現金為王，沒有人願意承受更多風險。另從數據上反映，今年上半年只見能源、黃金及以咁看過為主的新加坡股市提供正回報。他們計劃在「樂盈寶」之外，公司會考慮在不同週期，推出不同基金收益鎖定期，及進行更多產品設計，料今年底或明年初部署推出新的產品。

現時漲樂全球通可供投資者參與港股、內地A股、美股、新加坡股市，亦有保險及智能投資顧問服務。朱亞莉稱，日後他們還考慮推出美股期權服務。