科技股成跌市推手，騰訊（0700）首季業績遜預期，股價半日跌近7%，美團（3690）跌3%，阿里（9988）跌6%。小米（1810）舜宇（2382）亦跌逾3%。紡織、體育用品的沽壓也較大。汽車及相關股有回吐。不過，電力及設備股，新能源股特別光伏保持強勢。協鑫（3800）、新特能源（1799）升逾7%。環保及新能源原材料供商股東岳（0189）也可留意。

東岳為中國氟硅行業龍頭，受惠於新能源行業發展，鋰電池及太陽能電池的重要化工原料PVDF需求殷切。東岳有機硅項目已於2021年底開始試生產，投產後有機硅產能將擴增一倍以上。新建PVDF項目預計將於今年10月建成投產，新增的產能更多的側重點將在於新型動力電池級PVDF，滿足市場需求，推動業績表現。

股價方面，東岳經過大半年時間的大幅調整，近月有回穩迹象，3月低位反彈後回落，守於8元支持回升，早前更升穿50天線，走勢持續改善，上望關鍵阻力為11.5元，短線可以低收50天線作為止蝕位。

劉思明

投資版副主編