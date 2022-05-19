他指出，較早前長實已經完成出售飛機租賃業務，若按該業務的利潤及7年的現金流，當中包含了3年的新冠肺炎疫情，稅後的內部回報率已達雙位數字。在投資英國倫敦5 Broadgate商厦方面，為時3年半的投資，回報率已達45%。他不諱言：「不時有人向長實介紹在港及全球的項目，但是集團會注重項目是否優質、穩陣及好回報」。集團投資時並不會著重項目地點，因此無論在香港、內地及英國等地，他們都會考慮。他個人感情上會在香港居多，但是既然長江集團的DNA是國際，並在幾十年前已在國際市場投資，至今在50多個國家營運，員工達36萬名，大部分不懂說中文，亦未來過香港，因此集團已視各個已經營的地點為其市場。

在疫情期間，李澤鉅坦言感到辛苦，亦有不少同事患病，這對公司形同要經歷壓力測試。今次長實的考試成績「OK」，亦見到手上資產優質，並體現兩個字「Financial Displine（財務紀律）」，他既對此引以為傲，亦證明過去所做的工夫沒有浪費到，可以抵禦大風浪。

至於股東問到會否在出售飛機租賃及部份收租項目後派發特別息方面，他則稱：「賺錢會與股東分享，但是目前亦正是資金好用的時候，在現金足、負債低，可做交易甚至開發新項目」。他們會顧及股東長遠利益及盈利情況去派發股息，利用手上「子彈」推動未來發展，希望股東喜歡。

最近李澤鉅及父親即集團資深顧問李嘉誠持續增持，有股東問及會否繼續下去甚至將公司私有化時，他指出，長實近期更進行幾次回購股份，這肯定了他們對集團的資產、團隊充滿信心。但是對於是否持續增持，則礙於監管條例，他表示不能夠回答。

另因應減碳成為全球議題，李澤鉅認為，有關議題有其逼切性，他們留意到有環保項目涉及的社會代價，正研究可以有助提升生態系統表現的項目，當中集團已經推動再生土壤管理，將碳保留起來，並採集在土壤之內，既可以減低碳排放，亦可以令到泥土保持天然及肥沃。目前集團已經在澳洲及其他國家去推動該計劃，但是只屬早期，集團亦會繼續不斷物色項目，冀助全球推動減排及帶來貢獻。

其他報道

俄羅斯技術集團據報下半年將展開流感及新冠混合疫苗的臨床試驗

貴州茅台據報申請「茅台冰淇淋」商標

美國司法部據報承諾打擊私募股權公司

滬指午後向上 以日中最高位收市

李惟宏：李家超渴望將香港重新建設成開放的國際城市

Tesla遭剔出標普500 ESG指數 「女股神」Cathie Wood：荒謬

港銀續「搶錢」 富邦推2.4厘港元定存 暫為全城最高