與1至3月比較，2至4月期間差不多所有主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率均見上升。失業率方面，樓房裝飾、修葺及保養業以及零售、住宿及膳食服務業有相對明顯的升幅。就業不足率方面，上升主要見於零售、住宿及膳食服務業、運輸業、教育業以及藝術、娛樂及康樂活動業。

總就業人數下跌至2月至4月的355.92萬人，減少約51300人。同期的總勞動人口亦下跌至376.53萬人，減少約33700人。

失業人數由1月至3月的18.85萬人上升至2月至4月的20.61萬人，增加約1.76萬人。同期的就業不足人數亦由11.7萬人上升至14.2萬人，增加約2.5萬人。

勞工及福利局局長羅致光表示，「勞工市場在2月至4月進一步惡化，然而情況在期內較後時間隨着本地疫情減退和本地經濟活動恢復而有所回穩。2月至4月經季節性調整的失業率較上一個三個月期間上升0.4個百分點至5.4%。就業不足率亦上升0.7個百分點至3.8%。總就業人數減少5.13萬人至355.92萬人，失業人數增加1.76萬人至20.61萬人」。

羅致光表示，「勞工市場在未來數月應會有所改善。本地疫情減退和社交距離措施逐步放寬，加上新一輪消費券計劃，應會為與消費相關行業的業務帶來支持，從而幫助這些行業的就業。此外，政府推出的其他紓緩措施，包括『2022保就業』計劃，亦有助改善經濟氣氛、支援企業和保障員工就業。社會各界必須齊心合力，支持政府進一步穩定本地疫情。政府會繼續密切留意相關情況」。