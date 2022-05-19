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貝萊德：料環球債券ETF規模到2030年增3倍至5萬億美元

儘管過去一段時間，固定收益工具市場面對挑戰，但是貝萊德預期，環球債券交易所買賣基金（ETF）管理的資產價值，到2030年會有三倍增長，達到5萬億美元。相比起債券ETF在5年前在基金界佔比14%，最新已增至24%，該行料有更多投資者將債券ETF配合主動策略，融入其60/40股債投資組合。

該行指，在疫情早期市場出現極端波動情況，債券ETF所彰顯的韌性得以強化，結果是更多基金經理在過去兩年，將債券ETF作為其投資組合的中心，並且獲機構投資者的廣泛及深度採納。其在20年前推動債券ETF，由4隻產品開始，按年增長23%，到今天整個債券ETF市場的價值達到1.7萬億美元，共涉及1400種產品。儘管錄得增長，債券ETF在總值124萬億美元的固定收益資產市場中，僅佔比2%。

貝萊德iShares安碩固定收益及機構指數亞太區主管Darren Wills表示，由於債券ETF管理透明、流動性強，且能精準確追踪國際固定收益市場，亞太區投資者會持續將其納入固定收益資產配置中。隨著固定收益市場不斷推陳出新，整合可持續發展因素，並提供更多追蹤各地市場的機遇，這將加快投資者採用固定收益的ETF的步伐。當前，ETF產品規模只佔整個亞太地區債券市場的0.5%，他們相信該地區會成為推動全球債券ETF資產增長的主要動力。

 