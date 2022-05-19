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小米林世偉：促銷舊貨累手機毛利率下滑 惟仍屬正常水平

小米（1810）上季智能手機業務毛利率按季下滑，失守「雙位數」。集團副總裁、首席財務官林世偉在傳媒會議上解釋，由於去年第一季仍然非常缺貨，市場沒有太多促銷，導致毛利率非常高；今年則回到一些比較正常的水平。至於按季輕微下滑，主要希望清貨一些舊有產品，尤其在中國市場。展望2022年，還是希望毛利率相對保持健康。

小米總裁王翔表示，低端晶片缺貨仍是集團第一季度最大挑戰，對季度業績影響比較大；相信問題可能到第二季度下半段才能逐漸得以改善。至於第二季度表現，王翔稱要看整個歐洲市場、全球市場，包括通脹、經濟情況來作判斷，強調集團的產品已經準備好。

集團近期遭印度當局調查，王翔強調，集團在當地合法合規經營，所有稅項和支出等數據均由第三方核實。集團會繼續保持跟當地政府溝通，希望可以達成共識。他形容小米在印度的市佔高，當地仍是集團的重要市場之一。

被問及小米造車業務，管理層表示沒有更多詳情可以公開，不過集團會繼續保持投入，保持預計小米汽車將於2024年上半年正式量產的目標不變。

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