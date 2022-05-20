moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

道指創14個月新低 收市跌236點 受累中國封城Cisco跌13%

市場繼續對通脹上升及貨幣政策收緊作出反應，道指曾跌最多1.5%，低見31016.41點，是2021年3月5日30766.81點後最低。兩日累跌1401.46點。堪薩斯城聯儲行長表示，不會因為股市動盪而改變貨幣政策緊縮計劃。美國上周首申失業救濟人數意外升高。高盛等大行認為美國經濟衰退擔憂言過其實。思科下跌13%，此前警告稱中國防疫封鎖和其他供應中斷將抹去本季度的銷售增長。

道瓊斯工業平均指數收跌236點，跌幅0.76%，報31253點。標普500指數收跌22點，跌幅0.59%，報3900點。納斯達克綜合指數收跌29點，或0.26%，報11388點。

Cisco跌13.73%，報41.72美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低43點，而聯合健康升1.52%，報478.55元，貢獻道指42點。

科技股方面，蘋果收市報137.35元，跌2.46%，谷歌母公司Alphabet收市報2207.68元，跌1.35%，亞馬遜收市報2146.38元，升0.19%，Facebook收市報191.29元，跌0.49%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.38%，報427點。德國DAX指數收跌0.9%，報13882點；法國CAC 40指數跌1.27%，報6272點；英國富時100指數收跌1.82%，報7302點。

 