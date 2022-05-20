市場繼續對通脹上升及貨幣政策收緊作出反應，道指曾跌最多1.5%，低見31016.41點，是2021年3月5日30766.81點後最低。兩日累跌1401.46點。堪薩斯城聯儲行長表示，不會因為股市動盪而改變貨幣政策緊縮計劃。美國上周首申失業救濟人數意外升高。高盛等大行認為美國經濟衰退擔憂言過其實。思科下跌13%，此前警告稱中國防疫封鎖和其他供應中斷將抹去本季度的銷售增長。