市場繼續對通脹上升及貨幣政策收緊作出反應，道指曾跌最多1.5%，低見31016.41點，是2021年3月5日30766.81點後最低。兩日累跌1401.46點。堪薩斯城聯儲行長表示，不會因為股市動盪而改變貨幣政策緊縮計劃。美國上周首申失業救濟人數意外升高。高盛等大行認為美國經濟衰退擔憂言過其實。思科下跌13%，此前警告稱中國防疫封鎖和其他供應中斷將抹去本季度的銷售增長。
道瓊斯工業平均指數收跌236點，跌幅0.76%，報31253點。標普500指數收跌22點，跌幅0.59%，報3900點。納斯達克綜合指數收跌29點，或0.26%，報11388點。
Cisco跌13.73%，報41.72美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低43點，而聯合健康升1.52%，報478.55元，貢獻道指42點。
科技股方面，蘋果收市報137.35元，跌2.46%，谷歌母公司Alphabet收市報2207.68元，跌1.35%，亞馬遜收市報2146.38元，升0.19%，Facebook收市報191.29元，跌0.49%。
歐洲STOXX 600指數收跌1.38%，報427點。德國DAX指數收跌0.9%，報13882點；法國CAC 40指數跌1.27%，報6272點；英國富時100指數收跌1.82%，報7302點。