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港股ADR升286點 夜期高水296點 美期亞股上升

美股向下，港股ADR升286點或1.4%，報20406點，即月恒指夜期升397點，報20417點，夜期高水296點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升3.02%，折合報352.14元；阿里巴巴（9988）升3.21%，折合報86.02元；美團（3690）升4.51%，折合報172.97元；匯控（0005）升0.74%，折合報47.9元；建行（0939）升0.35%，折合報5.51元。

道期現升0.314%；標期現升0.42%；納期現升0.69%。日股現升0.33%，韓股現升0.91%，澳股現升0.8%。

紐油現跌0.32%或0.35美元，報111.85美元；布油現跌0.47%或0.53美元，報111.51美元；金價現升0.01%或0.25美元，報1842.1美元；美國10年期債息現升0.44%或0.0126厘，報2.8496厘。

今日焦點股份可留意：

泰凌醫藥（1011）等業績。

康希諾生物（6185）：新冠疫苗獲世衛列入緊急使用清單。

花樣年（1777）蝕讓浙江住宅項目51%股權，套現7.6億人幣。

雅居樂（3383）合營江蘇項目獲6.5億人幣銀行貸款。

招行（3968）原常務副行長王良升任行長。

小米（1810）上季經調整利潤跌53%，收入跌4.6%勝預期。林世偉：促銷舊貨累手機毛利率下滑，惟仍屬正常水平。

澳門首四月博彩稅收按年減18%至102億澳門元。

中國據報與俄羅斯磋商進口俄油，以補充戰略石油儲備。

百盛（3368）首季盈轉虧蝕3008萬人幣。

TikTok計劃推進遊戲業務，並在越南開展測試。留意騰訊（0700）

新昌創展（1781）：上市地位將於下周一被取消。

李澤鉅：長和（0001）正留意中東地區投資機會，售英國鐵塔部份收益用於回購。

3月疫情拖累復蘇，同程旅行（0780）上季調整後溢利跌近兩成。

汽車下鄉政策傳6月初出台，中汽協：假消息。

蘋果iPhone 13 Pro系列據報增產1000萬台，代工廠鴻海小規模招工。留意手機設備股。

 

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