恒指今早高開350點或1.75%，報20470點，成交金額24億元；國指今早高開139點或2.03%，報7039點。恒生科技指數開市報4220點，升3.18%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）貢獻恒指較多。長建（1038）、恒隆地產（0101）、聯通（0762）拖累大市。
藍籌58隻升，3隻下跌，5隻無升跌。舜宇（2382）升4.94%，報114.8元，是升幅最大的藍籌，長建（1038）跌3.87%，報52.2元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是萬國數據（9698）開市報29.8元，升8.36%；跌幅最大的是商湯（0020）開市報4.61元，升0.22%。
恒指升穿20天線(20286.47點)，上試50天線(20894.51點)。科指升穿20天線(4095.81點)，上試50天線(4272.88點)。
恒指今季檢，快手（1024）、京東健康、百度、海爾智家等或染藍。快手開市報70.5元，升3.91%。百度（9888）開市報123.8元，升5.36%。京東健康（6618）開市報48元，升3.9%。藥明康德（2359）開市報94.6元，升0.21%。海爾智家（6690）開市報26.8元，升3.28%。百濟神州（6160）開市報81.1元，跌0.25%。中芯國際（0981）開市報16.28元，升2.52%。翰森製藥（3692）開市報13.8元，升2.68%。嗶哩嗶哩（9626）開市報170元，升3.41%。中國燃氣（0384）開市報10.82元，升3.44%。
加拿大禁止5G網絡使用華為和中興通訊（0763）設備。開市報15.8元，升0.25%。
泰凌醫藥（1011）等業績。開市報0.202元，升1.51%。
康希諾生物（6185）：新冠疫苗獲世衛列入緊急使用清單。開市報81.7元，升14.99%。
雅居樂（3383）合營江蘇項目獲6.5億人幣銀行貸款。無成交，報3.32元。
招行（3968）原常務副行長王良升任行長。開市報47.4元，升3.61%。
小米（1810）上季經調整利潤跌53%，收入跌4.6%勝預期。林世偉：促銷舊貨累手機毛利率下滑，惟仍屬正常水平。開市報11.4元，升2.89%。
澳門首四月博彩稅收按年減18%至102億澳門元。新濠國際發展（0200）無成交，報5.1元。美高梅中國（2282）開市報3.94元，升0.25%。澳博（0880）開市報3.16元，無升跌。永利澳門（1128）開市報4.36元，升1.16%。銀河娛樂（0027）開市報42元，升2.56%。金沙中國（1928）開市報15.44元，升2.39%。
中國據報與俄羅斯磋商進口俄油，以補充戰略石油儲備。中石油（0857）開市報3.85元，升0.52%。中海油（0883）開市報10.94元，升1.11%。中石化（0386）開市報3.98元，升1.27%。
百盛（3368）首季盈轉虧蝕3008萬人幣。無成交，報0.18元。
TikTok計劃推進遊戲業務，並在越南開展測試。騰訊（0700）開市報348元，升1.81%。
李澤鉅：長和（0001）正留意中東地區投資機會，售英國鐵塔部份收益用於回購。開市報56.4元，升1.81%。
3月疫情拖累復蘇，同程旅行（0780）上季調整後溢利跌近兩成。開市報13.6元，升1.49%。
汽車下鄉政策傳6月初出台，中汽協：假消息。吉利（0175）開市報13.74元，升2.23%。比亞迪（1211）開市報265元，升2.08%。廣汽集團（2238）開市報6.99元，升0.58%。東風集團股份（0489）開市報5.78元，升1.05%。長城汽車（2333）開市報12.5元，升1.13%。北京汽車（1958）開市報2.46元，升0.82%。慶鈴汽車股份（1122）無成交，報1.43元。小鵬汽車（9868）開市報92.45元，升1.76%。五菱（0305）無成交，報1.22元。理想汽車（2015）開市報96元，升2.78%。蔚來集團（9866）開市報127.7元，升3.32%。
蘋果iPhone 13 Pro系列據報增產1000萬台，代工廠鴻海小規模招工。手機設備股舜宇（2382）開市報114.8元，升4.94%。高偉電子（1415）開市報7.09元，跌0.14%。瑞聲（2018）開市報16.58元，升0.36%。比亞迪電子（0285）開市報15.56元，升1.57%。信利國際（0732）無成交，報2.18元。
破頂股包括，雲康集團（2325）創上市新高，見9.01元，開市報9.01元，升2.39%。
異動股
上升異動股，包括，領悅服務（2165）開市報1.38元，升15%；康希諾生物（6185）開市報81.7元，升14.99%；新東方（9901）開市報9.55元，升9.9%；萬國數據（9698）開市報29.8元，升8.36%；三巽控股（6611）開市報2.98元，升5.67%；青島銀行（3866）開市報3.45元，升5.5%；百度（9888）開市報123.8元，升5.36%；通天酒業（0389）開市報0.119元，升5.31%；通達（0698）開市報0.145元，升5.07%；舜宇（2382）開市報114.8元，升4.94%。
下跌異動股，包括，金科服務（9666）開市報22.35元，跌6.09%；大唐集團（2117）開市報3.15元，跌4.55%；晶苑國際（2232）開市報2.86元，跌4.35%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）開市報6元，跌2.99%；長建（1038）開市報52.2元，跌3.87%；固生堂（2273）開市報29.05元，跌3.01%；南方錳業（1091）開市報0.85元，跌2.3%；復銳醫療（1696）開市報7.71元，跌2.28%；俄鋁（0486）開市報3.38元，跌2.03%；金力永磁（6680）開市報21.1元，跌1.86%；和諧汽車（3836）開市報3.4元，跌1.45%。
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