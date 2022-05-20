文中指出，當前中國就業壓力很大，年輕人失業率很高。「很多有工作的人也對前些年的漲薪潮變得陌生了，被降薪乃至被裁員成了一些人的現實擔心。」他認為，這種情況如果不扭轉，光用口號安撫公眾，這樣的市場信心激勵不會起作用的。所以要讓企業好，要讓就業好，要延續全社會漲工資的勢頭，消費才能持續保持強勁。

胡錫進又指，任何社會的主要經濟活動一定是圍繞衣食住行開展的，而住和行又都在其中佔有很高比例。中國在堅持“房住不炒”和解決大城市道路擁堵的同時，同樣有釋放房市和車市合理需求的很大空間，當前需要有比降低房貸利率更多的政策作為。

市場有輿論看不起房市，認為中國應該著力高科技發展，他認為，這種觀點是片面的。任何高科技發展都是在衣食住行這些「俗不可耐」的經濟積累之上構建起來的。

他認為，搞好經濟是永遠的前提。「一旦我們的經濟慢下來，不僅國內各種矛盾都會爆發，世界對我們的態度也將出現很不利的轉變。這些年世界普遍有中國經濟總量將在10年內超過美國的預期，這個預期如果實質性減弱，美國動員西方及中國一些周邊國家共同對付我們將會變得空前容易。」

他強調，永遠不要忘記建設社會主義現代化強國這個總目標。「把2019年之前中國經濟的精氣神再全面煥發出來，把疫情頭兩年中國經濟逆勢領跑全球復甦的那股勁也重建起來，這是最大的政治正確，是各地需要傾力解答的時代考卷。」