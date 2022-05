馬斯克在Twitter上發布了一張一名女子(特斯拉)因男友(埃隆)窺視另一名女子而生氣的meme圖 ,並發文指:「可能看起來像下面這樣,但這並不是真的。」

他表示,「我只花了不到5%的時間在收購Twitter上。這不是火箭科學!」馬斯克表示,「昨天是德克薩斯州超級工廠(Giga Texas),今天是星艦基地(Starbase)。我無時無刻不在想著特斯拉。」

To be clear, I’m spending <5% (but actually) of my time on the Twitter acquisition. It ain’t rocket science!

Yesterday was Giga Texas, today is Starbase. Tesla is on my mind 24/7.

So may seem like below, but not true. pic.twitter.com/CXfWiLD2f8 — Elon Musk (@elonmusk) May 19, 2022