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九建向柯為湘購珠海發展項目 作價8.17億

九龍建業（0034）公布一項關連交易，向控股股東柯為湘全資收購能傑發展，當中包括一項珠海發展項目，作價8.17億元，代價將以集團內部資源、銀行融資及／或無抵押貸款撥付。

該地皮位於市內香洲區九洲大道與迎賓南路交叉口西北側，總地盤面積為3.84萬平方米，總樓面面積共為19.88萬平方米；該土地之土地使用權獲授用作商務金融用途的年期為44年9個月，將於2061年6月8日屆滿，以及獲授用作零售商業用途的年期為40年，將於2056年9月8日屆滿。

根據公告，代價8.17億元乃參考該土地初步估值約17.5億港元、能傑發展據共同投資協議享有發展項目所產生之溢利或虧損的70%，以及有關該土地尚未清還之債務，並經訂約方公平磋商後而釐定。

另外，能傑發展亦於上周四與Allround Holdings簽訂共同投資協議，一同發展投資項目。據共同投資協議，最終帳目一經落實並經計及分佔盈虧後，Allround Holdings將向能傑發展償還其注資資金及該土地成本之投資。

九龍建業表示，訂立上述兩份協議，將使集團參與投資珠海市相關項目，並由經驗豐富的物業發展商保利達控股管理，壯大其內地地產業務。集團預料，收購事項將帶來滿意回報，該項目將於2024年開始預售。