他指出，通脹方面，本港今年首季的基本綜合消費物價指數按年上升1.6%，整體上仍然溫和，主要是因為在指數中佔比較重的租金開支繼續下跌。但是，細看當中的分項，「衣、食、出行」這三大範疇的物價升幅都高於整體數字，這些都是市民在日常生活中最直接感受到的環節。就以3月份的食品價格為例，升幅達4.6%，當中基本食品價格升幅更達到7.6%，估計是與疫情打亂了運輸物流，影響到新鮮蔬菜以至其他食品的供應有關。不過，按現時的趨勢來看，食品價格的上升勢頭有望放緩。只要疫情受控，日常生活漸漸回復正常，今年餘下時間的本港經濟料會逐步恢復。

國際評級機構標準普爾最近指出，雖然第五波疫情嚴重影響本港首季的經濟表現，但相信本港能處理好相關的情況，政府的財政狀況亦不會明顯惡化，故維持本港的信貸評級，展望穩定。在經濟剛開始回穩之際，不能掉以輕心，在這關鍵階段，必須同心合力繼續全方位管控好疫情。

陳茂波指，在接種疫苗方面，最新安排是未曾受新冠病毒感染的18至59歲人士，若因個人需要，或是在醫療機構、安老或殘疾人士院舍等處所工作而有較高受感染風險，不論之前接種科興或復必泰疫苗，均可選擇接種第四劑疫苗。

過去兩年半以來，疫情對經濟和社會都造成打擊。政府在全力管控疫情之際，也要全力籌劃推動香港未來的發展。不能因經濟而無視嚴控疫情的重要性，也不能因疫情而忽略為未來發展的籌劃。他期待在今年十一月舉行的金融峰會，能讓本港加強與外國和內地頂尖金融業人士和機構聯繫之餘，亦可以向他們展示香港在經歷兩年多的挑戰後，如何繼續保持作為一個充滿活力和機遇的國際金融及商業中心。