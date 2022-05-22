《金融時報》報道，港交所（0388）行政總裁歐冠昇接受查詢時表示，港交所正努力所做的一切核心目標為確保繼續將中國與世界聯繫起來，形容到這不是一個簡單的任務，但這是港交所必須要做的。報道指出，歐冠昇上任港交所約一年，他即將前往達沃斯，在下周舉行的世界經濟論壇上，試圖說服各國高管、官員及投資者，中國仍對商業投資開放。該活動為相隔兩年以來首次面對面的實體論壇。 報道指出，該對於他而言具挑戰，但他清楚自己的使命，以負責挽救港交所過去艱難的一年。
談及地緣政治問題，歐冠昇就表示， 地緣政治環境現在「極其敏感」，加上流行病的結合使橋樑變得更加困難。報道指出，中美之間日益惡化的緊張局勢，加上烏克蘭戰爭以及制裁威脅而加劇，使香港作為兩個超級大國之間金融中介的角色變得緊張，加上港交所今年首季利潤為近兩年最差一個季度，是自歐冠昇上任港交所行政總裁以來，港交所市值已下跌四分之一。
歐冠昇表示， 北京當局非常有興趣確保香港融入國際市場，這意味著要保持世界上最大的兩個經濟體之間的聯繫。歐冠昇稱，「我們今天所做的一切都是為了避免所看到的這些情況，技術脫鉤和貿易也停止，沒有任何的互動（中國和西方之間）對任何人都有利」。
在本港IPO市場方面，他指出，只要中國企業是因為取得國際資本而到港上市， 而國際資是因為中國企業在該地上市而到此，這是天作之合。 他直言，如若需要預測未來三、四個月甚至明年的市場動向，是非常具有挑戰性的。他又指出，雖然市場科技股「疲軟」估值及IPO放緩現象，但若是以未來5年或10年市場來看，機會是仍然很大。他又稱，自己不會對任何國際機會視而不見，但亦知道這很難做到。