談及地緣政治問題，歐冠昇就表示， 地緣政治環境現在「極其敏感」，加上流行病的結合使橋樑變得更加困難。報道指出，中美之間日益惡化的緊張局勢，加上烏克蘭戰爭以及制裁威脅而加劇，使香港作為兩個超級大國之間金融中介的角色變得緊張，加上港交所今年首季利潤為近兩年最差一個季度，是自歐冠昇上任港交所行政總裁以來，港交所市值已下跌四分之一。

歐冠昇表示， 北京當局非常有興趣確保香港融入國際市場，這意味著要保持世界上最大的兩個經濟體之間的聯繫。歐冠昇稱，「我們今天所做的一切都是為了避免所看到的這些情況，技術脫鉤和貿易也停止，沒有任何的互動（中國和西方之間）對任何人都有利」。

在本港IPO市場方面，他指出，只要中國企業是因為取得國際資本而到港上市， 而國際資是因為中國企業在該地上市而到此，這是天作之合。 他直言，如若需要預測未來三、四個月甚至明年的市場動向，是非常具有挑戰性的。他又指出，雖然市場科技股「疲軟」估值及IPO放緩現象，但若是以未來5年或10年市場來看，機會是仍然很大。他又稱，自己不會對任何國際機會視而不見，但亦知道這很難做到。