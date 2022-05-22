另一外媒路透引述知情人士表示，蘋果現在正在與一些現有供應商討論在印度擴張的問題，包括可能用於出口的生產。但有分析師及供應商表示，由於新德里和北京之間的冷淡關係，中國的組裝商很難在該地設廠生產。兩國軍隊曾於 2020 年在具爭議的邊界上發生致命衝突，最近更因印度監管機構對待中國智能手機製造商小米（1810）的方式發生外交糾紛。知情人士續指，出於該理由， 與蘋果有業務往來的中國製造承包商更多地把目光投向了越南和其他東南亞國家。

有分析又指，中美角力持續為蘋果對中國的倚賴帶來潛在風險，加上公司因為防疫限制，難以派遣工作人員到中國監督生產，使蘋果尋求擴大在其他地方的產量。蘋果公司行政總裁庫克4月時強調，蘋果的產品在全球各地生產，供應鏈真正做到全球化。

不過， 有業內人士表示， 蘋果長期以來一直將中國作為其主要製造中心的原因仍然存在，包括訓練有素的勞動力、相對於美國的低成本，以及在其他地方很難重建的深厚的零部件供應商網絡。天風國際分析師郭明錤表示，雖然許多西方國公司在中國面臨類似的供應鏈瓶頸問題，但蘋果的規模使其能夠與承包商有討價還價的機會。他又直言，只有像蘋果這樣的公司才能推動這樣的供應鏈轉變。