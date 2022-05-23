個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.4%，折合報347.27元；阿里巴巴（9988）跌3.31%，折合報85.14元；美團（3690）跌2.47%，折合報168.73元；匯控（0005）跌0.38%，折合報48.26元；建行（0939）跌0.4%，折合報5.59元。

道期現升0.724%；標期現升0.92%；納期現升1.11%。日股現升0.59%，韓股現升0.06%，澳股現升0.27%。

紐油現升0.08%或0.09美元，報110.37美元；布油現升0.13%或0.15美元，報112.7美元；金價現升0.14%或2.69美元，報1849.19美元；美國10年期債息現升0.84%或0.0234厘，報2.8045厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，小鵬汽車（9868）、恒盛地產（0845）等。

嘉里建設（0683）46.2億元向華潤物流售柴灣、沙田貨倉。

九建（0034）向柯為湘購珠海發展項目，作價8.17億。

勵駿（1680）：大股東陳榮煉被捕不會嚴重影響公司營運。

澳門4月入境旅客按年減23.7%至60.68萬。

恒指季檢爆冷加入東方海外（0316）、中升集團（0881）、中芯國際（0981）及中國宏橋（1378），剔出瑞聲（2018）。

聯想（0992）入國指，被剔出翰森製藥（3692）。

蔚來（9866）加入科指、恒生綜合指數。

ASM太平洋（0522）被剔出科指。

雅居樂（3383）：已償還33.447億港元及6000萬美元貸款餘額。

中電信（0728）4月5G上客量淨增668萬戶。

中移動（0941）4月客戶跌24萬戶。

聯通（0762）4月5G用戶增速放緩至411萬戶。

港鐵（0066）：倫敦「伊利沙伯綫」通車，將負責日常營運。

其他報道

滴滴紐約除牌料獲股東支持

高盛：人行降LPR反映房地產政策放鬆 銀河聯昌：幅度進取利賣樓

澳門4月入境旅客按年減23.7%至60.68萬

恒指季檢爆冷加入東方海外、中升等4股 剔出瑞聲 蔚來納科指

雅居樂：已償還33.447億港元及6000萬美元貸款餘額

KOKO HILLS下周一推售96伙 包括16伙招標

中電信4月5G上客量淨增668萬戶

中移動4月客戶跌24萬戶 聯通5G用戶增速放緩至411萬戶

為Twitter而分心？馬斯克：我時刻想著Tesla

港鐵：倫敦「伊利沙伯綫」通車 將負責日常營運