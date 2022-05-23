恒指今早低開108點或0.53%，報20608點，成交金額23億元；國指今早低開38點或0.54%，報7082點。恒生科技指數開市報4243點，跌0.96%。
藥明生物（2269）、比亞迪（1211）、中海油（0883）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。
藍籌12隻升，37隻下跌，17隻無升跌。信義光能（0968）升1.33%，報13.68元，是升幅最大的藍籌，電能實業（0006）跌3.85%，報52.5元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股7隻升，20隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）開市報174元，升1.93%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報93元，跌4.32%。
恒指高於20天線(20295.11點)，受制於50天線(20890.45點)；科指高於20天線(4111.64點)，受制於50天線(4268.46點)。
多間公司公布業績，績前表現如下，小鵬汽車（9868）開市報93元，跌4.32%。恒盛地產（0845）無成交，報0.198元。
嘉里建設（0683）46.2億元向華潤物流售柴灣、沙田貨倉。開市報21.1元，升1.93%。
九建（0034）向柯為湘購珠海發展項目，作價8.17億。無成交，報10.08元。
勵駿（1680）：大股東陳榮煉被捕不會嚴重影響公司營運。停牌。
澳門4月入境旅客按年減23.7%至60.68萬。新濠國際發展（0200）無成交，報5.24元；美高梅中國（2282）開市報3.96元，無升跌；澳博（0880）無成交，報3.22元；永利澳門（1128）開市報4.39元，跌0.23%；銀河娛樂（0027）開市報42.05元，升0.72%；金沙中國（1928）開市報15.12元，跌1.18%；信德（0242）無成交，報1.53元。
恒指季檢爆冷加入4股，表現如下東方海外（0316）創上市新高，見251.8元，開市報251.8元，升3.45%。中升（0881）開市報52.9元，升1.93%。中芯（0981）開市報16.48元，升1.23%。宏橋（1378）開市報9.67元，跌0.82%。剔出的瑞聲（2018）開市報17.16元，跌1.94%。
聯想（0992）入國指開市報7.94元，跌0.87%。被剔出翰森製藥（3692）開市報13.74元，跌2.28%。
蔚來（9866）加入科指、恒生綜合指數。開市報134元，跌1.03%。
ASM太平洋（0522）被剔出科指。開市報74.95元，跌0.2%。
雅居樂（3383）：已償還33.447億港元及6000萬美元貸款餘額。開市報3.34元，升1.21%。
中電信（0728）4月5G上客量淨增668萬戶。開市報2.87元，無升跌。
中移動（0941）4月客戶跌24萬戶。開市報52.05元，跌0.76%。
聯通（0762）4月5G用戶增速放緩至411萬戶。無成交，報3.69元。
港鐵（0066）：倫敦「伊利沙伯綫」通車，將負責日常營運。開市報43.6元，無升跌。
破頂股包括，東方海外（0316）創上市新高，見251.8元，開市報251.8元，升3.45%。
異動股
上升異動股，包括，通天酒業（0389）開市報0.13元，升9.24%；時代鄰里（9928）開市報2.09元，升6.09%；先聲藥業（2096）開市報10.22元，升3.97%；三巽控股（6611）開市報2.96元，升3.86%；鴻騰（6088）開市報1.12元，升3.7%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）開市報6.085元，升2.44%；東方海外（0316）創上市新高，見251.8元，開市報251.8元，升3.45%；中策（0235）開市報0.042元，升2.44%；領悅服務（2165）開市報1.27元，升2.42%；三葉草生物（2197）開市報3.96元，升2.33%。下跌異動股，包括，康希諾生物（6185）開市報72元，跌7.69%；光大銀行（6818）見52周低2.63元，開市報2.63元，跌7.39%；中國擎天軟件（1297）開市報0.405元，跌5.81%；小鵬汽車（9868）開市報93元，跌4.32%；看通集團（1059）開市報0.5元，跌3.85%；21世紀教育（1598）開市報0.41元，跌3.53%；光大環境（0257）開市報4.62元，跌3.14%；九毛九（9922）開市報17.08元，跌2.84%。