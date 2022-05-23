自5月15日人行突宣布大幅降低首次購房者的抵押貸款利率後，上周五又再將作為按揭貸款基準的5年期或以上LPR下調0.15個基點至4.45%後，據內媒報道，上海部分銀行首套、二套房貸利率下調15個基點至4.8%、5.5%。北京地區銀行房貸利率已普遍按照新的5年期LPR報價降低15個基點，首套房貸利率由此前的5.15%降至5%；二套利率由此前的5.65%降至5.5%。
據內地財聯社報道，上海地區部分銀行的房貸利率已按照最新5年期以上LPR下調15個基點，首套、二套利率分別為4.8%、5.5%，此前為4.95%、5.65%。
北京地區銀行房貸利率亦同樣已普遍按照新的5年期LPR報價降低15個基點，首套房貸利率由此前的5.15%降至5%；二套利率由此前的5.65%降至5.5%。
報道引述北京地區一家大行某支行個貸人員表示，該行已經按照新的5年期以上LPR執行，首套房貸利率由此前的5.15%降至5%，二套降至5.5%。以商貸100萬元、期限25年、還款方式為等額本息測算，此次下調後首套房月供減少約88元，二套房減少約90元。
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