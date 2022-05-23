據內地財聯社報道，上海地區部分銀行的房貸利率已按照最新5年期以上LPR下調15個基點，首套、二套利率分別為4.8%、5.5%，此前為4.95%、5.65%。

北京地區銀行房貸利率亦同樣已普遍按照新的5年期LPR報價降低15個基點，首套房貸利率由此前的5.15%降至5%；二套利率由此前的5.65%降至5.5%。

報道引述北京地區一家大行某支行個貸人員表示，該行已經按照新的5年期以上LPR執行，首套房貸利率由此前的5.15%降至5%，二套降至5.5%。以商貸100萬元、期限25年、還款方式為等額本息測算，此次下調後首套房月供減少約88元，二套房減少約90元。

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